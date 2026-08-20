भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जब श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में कोलंबो में जब मैदान पर उतरेंगे तब उनके निशाने पर रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड होगा। हालांकि रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन पहले टेस्ट मैच में बल्ले से प्रभावी नहीं रहा था और उन्होंने पहली पारी में 13 रन जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 9 रन बनाए थे। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट लिए थे जबकि दूसरी पारी में उन्होंने एक सफलता हासिल की थी।

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जडेजा

रविंद्र जडेजा अच्छे बल्लेबाज हैं और अगर वो श्रीलंका के खिलाफ 85 रन बना लेते हैं तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। रविंद्र जडेजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक खेले 49 मैचों की 75 पारियों में 2632 रन बनाए हैं जिसमें 5 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जडेजा का बेस्ट स्कोर नाबाद 175 रन रहा है और इस दौरान उन्होंने भारत के लिए कुल 250 चौके और 42 छक्के लगाए हैं।

रोहित शर्मा की बात करें तो हिटमैन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 40 मैच खेले थे और इसकी 69 पारियों में उन्होंने 2632 रन बाए थे। रोहित शर्मा ने 9 शतक और 8 अर्धशतक लगाए थे और उनका औसत 41.15 का रहा था और उन्होंने 322 चौके और 56 छक्के भी लगाए थे। रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते ही जडेजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में पहले नंबर पर ऋषभ पंत हैं जबकि दूसरे स्थान पर कप्तान शुभमन गिल मौजूद हैं तो वहीं रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं।

WTC में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

ऋषभ पंत- 2885 रन

शुभमन गिल- 2867 रन

रोहित शर्मा- 2716 रन

रविंद्र जडेजा- 2632 रन

विराट कोहली- 2617 रन

ऋषभ पंत बने नंबर 1, टूटा एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड; टेस्ट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)