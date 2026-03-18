भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर ‘फैन आर्मी’ के बढ़ते असर पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे सुपरस्टार कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। अनुभवी ऑफ-स्पिनर ने इस ट्रेंड को एक ‘बीमारी’ बताया और कहा कि भारतीय क्रिकेट में सुपरस्टार-कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। अश्विन से पहले लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर जता चुके हैं। दोनों टीम के बजाय किसी खिलाड़ी पर बढ़ते फोकस पर सवाल उठाए हैं।

अश्विन ने माना कि अब के क्रिकेटर पर्सनल ब्रांड और अपनी सर्वजनिक छवि को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने यह साफ किया हद तब पार कर जाती हैं जब ये चीजें साथी खिलाड़ियों की कीमत पर होती हैं। रेवस्पोर्ट्स के कॉनक्लेव में अश्विन ने कहा, ‘आजकल एक तरह की बीमारी फैली हुई है। सोशल मीडिया पर फैन-आर्मी के जरिए जो राय सामने आती हैं मैंने उन्हें पहले भी खुद सुना है। कभी-कभी, मैंने ब्रेकफास्ट या लंच टेबल पर ठीक यही बातें सुनी हैं। बाद में उन्हें किसी दूसरे नाम से ऑनलाइन देखा है। तब आप सोचने लगते हैं कि यह कैसे हो रहा है?’

व्यवस्थित तंत्र काम कर रहा

अश्विन ने कहा, ‘मैं यह नहीं कह रहा कि खिलाड़ी खुद ये राय बना रहे हैं, लेकिन यह चिंता की बात है। क्या कोई सुव्यवस्थित योजना है? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि एक व्यवस्थित तंत्र काम कर रहा है। आज हर खिलाड़ी उद्यमी है और बाहर अपनी राय को बढ़ावा देने से ब्रांड वैल्यू बढ़ सकती है या पीआर बेहतर हो सकता है। मैं यह समझता हूं। लेकिन किसी दूसरे क्रिकेटर के बारे में नकारात्मक बातें करना मैं कभी नहीं करूंगा।’

अश्विन ने निजी अनुभव साधा किया

अश्विन के मुताबिक ऐसी बातों के हावी होने से खेल से ध्यान हटने लगा है और चर्चा क्रिकेट की चीजों के बजाय लोगों के इर्द-गिर्द घूमने लगी है। अपने निजी अनुभव से उन्होंने भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल के आउट होने का विश्लेषण करने के बाद मिली प्रतिक्रिया की ओर इशारा किया। जो बात तकनीकी दिक्कत के तौर पर शुरू हुई, वह जल्द ही एक ग्रुप के फैंस की आलोचना में बदल गई, जिन्होंने उन पर एक खास खिलाड़ी को टारगेट करने का आरोप लगाया।

सुपरहीरो कल्चर

अश्विन ने कहा, ‘यह सब कहां से शुरू हुआ? हमने खिलाड़ियों के इर्द-गिर्द कहानियां बनाना शुरू किया। हमने एक सुपरहीरो कल्चर बनाया, जो लगभग सिनेमा जैसा था। अब क्रिकेट के बारे में बात ही कौन करता है? शायद ही कोई खेल पर ध्यान देता हो। कुछ समय पहले मैंने शुभमन के आउट होने के पीछे के टेक्निकल कारणों को समझाते हुए एक ट्विटर थ्रेड शेयर किया था। मैं हमेशा ‘क्या’ और ‘क्यों’ के बारे में सोचता हूं, कभी ‘कौन’ के बारे में नहीं सोचता। लेकिन यह जल्दी ही एक तुलना में बदल गया। सिर्फ शुभमन पर ही ध्यान क्यों दिया जाए और दूसरों पर नहीं? मैंने सोचा क्या लोग मेरी बात मानते भी हैं? समस्या यह है कि हमने बातचीत को खेल के असली मतलब से हटाकर लोगों के बारे में बना दिया है।’

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