कोरोनावायरस के कारण क्रिकेट के कई टूर्नामेंट प्रभावित हो रहे हैं। इस दौरान क्रिकेटर सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पिछले साल की एक तस्वीर शेयर की। इसमें वे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर को मांकड़िंग कर रहे हैं। अश्विन तब किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान थे। मांकड़िंग के बाद काफी विवाद हुआ था। कुछ क्रिकेटर्स इसके खिलाफ थे तो कुछ ने नियमों का हवाला देकर इसे सही बताया था। अश्विन के इस ट्वीट पर बटलर ने मजेदार जबाव दिया है।

दरअसल, कोरोनावायरस के कारण पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया है। मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर्स ने इसकी तारीफ की और समर्थन में ट्वीट भी किए। अश्विन ने बटलर को मांकड़िंग करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा, ‘‘मुझे किसी ने यह फोटो भेजकर बताया कि ठीक एक साल पहले ऐसा रन आउट हुआ था। देश में इस समय लॉकडाउन चल रहा है और यह याद दिलाने के लिए अच्छा फोटो हैं। बाहर ना घूमें, घरों के अंदर रहिए और सुरक्षित रहें।’’

Hahaha, somebody sent me this and told me it’s exactly been 1 year since this run out happened.

As the nation goes into a lockdown, this is a good reminder to my citizens.

Don’t wander out. Stay inside, stay safe! #21DayLockdown pic.twitter.com/bSN1454kFt

— lets stay indoors India (@ashwinravi99) March 25, 2020