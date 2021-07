भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप में सरे के लिए खेलते हुए 27 रन देकर छह विकेट झटके। उनका यह शानदार प्रदर्शन पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक तरह से चेतावनी भी है। अश्विन के इस मैच का रुख मोड़ने वाले स्पैल से सरे ने समरसेट को दूसरी पारी में महज 69 रन पर समेट दिया।

वह गुरुवार को डरहम में भारतीय टीम से जुड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने कुछ अभ्यास हासिल करने के लिए सरे की ओर से 58 ओवर गेंदबाजी। इसमें उन्होंने 127 रन देकर सात विकेट हासिल किए। पहली पारी में गेंदबाजी कार्यभार संभालने के दौरान उन्होंने अच्छे कोण में गेंदबाजी की। दूसरी पारी में उन्होंने अपनी कैरम बॉल से प्रतिद्वंद्वी टीम के बल्लेबाजों को हैरत में डाल दिया।

नई ड्यूक गेंद से उनके शानदार प्रदर्शन और बाएं हाथ के स्पिनर डैन मोरियाटी के चार विकेट से समरसेट की टीम 29.1 ओवर में महज 69 रन पर सिमट गई। समरसेट ने पहली पारी में 429 रन बनाए थे। सरे की टीम पहली पारी में 240 रन ही बना पाई थी। अब उसे 258 रन के लक्ष्य का पीछा करना है।

