PNB फ्रॉड पर अश्विन का हैरानी भरा ट्वीट, रोहित शर्मा ने दिया वैसा ही कमेंट

11400 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले पर भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने चुटकी ली, जिसका जवाब बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी दिया है। रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट कर घोटाले पर चुटकी ली थी, उन्होंने ट्वीट में लिखा था- ”11000 करोड़? वाकई? वैसे हां ठीक है।” इस पर रोहित शर्मा ने जवाब में ठहाका मारने वाली स्माइली के साथ ट्वीट किया, जिसमें लिखा- ”हां भाई… केवल 11000 करोड़…” वहीं पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने भी टीम इंडिया के कप्तान की तरीफ में पीएनबी घोटाले पर चुटकी ली थी। टीम इंडिया ने शुक्रवार को सेंचूरियन में खेले गए सीरीज के छठे और आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम को विराट कोहली के शानदार और नाबाद शतक की बदौलत हरा दिया था। कोहली ने इस मैच में अपने वनडे करियर का 35वां शतक ठोंक दिया, जिस पर उनके फैन्स ही नहीं, साथी क्रिकेटरों और पूर्व क्रिकेटरों ने भी तारीफों का पुलिंदा बांध दिया था।

मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली की तारीफ में अपने ट्वीट में लिखा था- ”ईडी के छापों से भी तेज है कोहली की सेंचुरी की गति, बस आराम से बैठो और क्रिकेटरों की कई पीढ़ियों में कभी एक बार पैदा होने वाले एक क्रिकेटर की तारीफ करो।” इस पर फैंन्स ने उनकी की चुटकी ली थी। एक यूजर ने लिखा था कि आप भी फील्डरों की पीढ़ी में एक बार पैदा होने वाले खिलाड़ी थे। एक यूजर ने लिखा था कि यह क्रिकेट के इतिहास में रनों और शतकों का सबसे बड़ा घोटाला है। योगिता ने लिखा था- ”क्या बात है मोहम्मद भाई, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना।” इस तरह के ढेरों कमेंट आए।

रविचंद्रन अश्विन के ट्वीट के जवाब में भी कई फैन्स के जवाब आए। शंकर नाम के यूजर ने तो उन्हें यहां तक सलाह दे डाली कि वह ऐसे सवाल न उठाएं, वरना देशद्रोही कहला दिए जाएंगे। एक यूजर ने रोहित शर्मा के खिलाफ नराजगी भी जाहिर की। उसने कमेंट में लिखा- ”बैटिंग संभल नहीं रही, क्रिकेट पर ध्यान दीजिए, नहीं तो अच्छे खिलाड़ियों को आने दीजिए।”

बता दें कि सीबीआई ने बुधवार (14 फरवरी) को पीएनबी की तरफ से गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया था। मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोप हैं। इस मामले में शनिवार को सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के दो पूर्व अधिकारियों और नीरव मोदी की कंपनी के एक अधिकारी को हिरासत में लिया। सीबीआई ने शुक्रवार को बताया था कि ज्यादातर घोटाला 2017-18 में एलओयू (लेटर ऑफ अंडरस्टेंडिंग) के जरिये किया गया। इस घोटाले को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के खिलाफ ही उंगलियां उठ रही हैं।

