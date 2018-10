Ind vs WI, India vs West Indies 2018: वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने अपना ड्रीम डेब्यू किया। पृथ्वी शॉ ने शानदार शतक बनाया और भारत की तरफ से अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पृथ्वी की इस शतकीय पारी की ना सिर्फ क्रिकेट फैंस ने बल्कि क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने भी दिल खोलकर तारीफ की। हालांकि भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने पृथ्वी शॉ की सबसे उल्लेखनीय तारीफ की है। पृथ्वी शॉ की बेखौफ बल्लेबाजी को देखकर रवि शास्त्री ने कहा कि इस युवा खिलाड़ी की बल्लेबाजी में उन्हें विरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की झलक दिखती है।

पृथ्वी शॉ भारत की ओर से टेस्ट में डेब्यू करने वाले 293वें खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही पृथ्वी टेस्ट डेब्यू में तीसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। भारत के ही शिखर धवन इस सूची में पहले स्थान पर हैं, वहीं दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के ड्वेन स्मिथ इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं। दिन का खेल खत्म होने पर संवाददाताओं से बात करते हुए पृथ्वी शॉ ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे मैनेज किया लेकिन जब भी मैं क्रीज पर जाता हूं तो मैं हर बॉल को मेरिट के आधार पर खेलने की कोशिश करता हूं। इसी मानसिकता के साथ मैं टेस्ट मैच में भी उतरा। मैंने कुछ नया सोचने की कोशिश नहीं की और उसी तरह खेला जिस तरह मैं इंडिया ए और घरेलू क्रिकेट में खेलता हूं।

Well played young man @PrithviShaw for a free and fearless performance on debut. A bit of Viru and the Master there #INDvsWI pic.twitter.com/JQ2VtysqaU

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) October 4, 2018