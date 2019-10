साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया क्लीन स्विप के करीब है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। इस प्रदर्शन से फैंस के साथ-साथ टीम से जुड़े सभी लोग काफी प्रभावित हैं। वहीं, टीम के कोच शास्त्री की बात करें तो मैच के दौरान की उनकी एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसपर फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल, कोच शास्त्री रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में सोते नजर आए। इसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा कि 10 करोड़ रुपये सालाना शास्त्री सोने के लिए लेते हैं। वहीं, एक ने तो जबरदस्त मीम्स बनाते हुए लिखा कि जब बस में कंडक्टर टिकट की बात करता है तो शास्त्री ऐसे सोते हैं। वहीं, एक ने शुभमन गिल की ओर इशारा करते हुए लिखा कि वो भी सोच रहा होगा कि ये पैसा कमाने की बेस्ट जॉब है।

RT If You Think This Is The Best Job To Earn 10 Crore In A Year #INDvsSA pic.twitter.com/utBnBQa6IY

— Le Sir Jadeja Fan (@SirrrJadeja) October 21, 2019