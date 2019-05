30 मई से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया 22 मई को सुबह 4 बजे ही इंग्लैंड के लिए रवाना होगी, लेकिन इसके पहले 21 मई की शाम कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस करके कई अहम सवालों के जवाब दिए। विराट कोहली ने प्रेस वार्ता में बताया कि हमारी टीम के सभी खिलाड़ी अभी फॉर्म में हैं और संतुलित टीम के साथ हम इस मुकाबले में जा रहे हैं। वहीं, कोहली ने विश्वकप में जीत को लेकर बताया कि इस बार वही इस खिताब पर अपना कब्जा जमाएगा जो इंग्लैंड की परिस्थितियों के हिसाब से खेलेगा औ दबाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। वहीं, मुख्य कोच रवि शास्त्री ने एमएस धोनी को लेकर अपना प्लान साफ कर दिया है।

टीम के लिए काफी अहम हैं धोनीः एमएस धोनी भले ही इस टीम के कप्तान नहीं हैं लेकिन रवि शास्त्री ने साफ कर दिया है कि इस विश्वकप में एमएस धोनी की भूमिका बड़े स्तर की होने जा रही है। उन्होंने कहा कि धोनी की भूमिका उन मौकों पर ज्यादा बड़ी होगी जहां से मैच का रुख बदल सकता है। वहीं, केदार जाधव और बाकी खिलाड़ियों को लेकर शास्त्री ने कहा कि केदार पूरी तरह फिट हैं और हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतने की क्षमता रखती है। कोच ने ये भी साफ किया कि परिस्थितियों के हिसाब से टीम में खिलाड़ियों को खिलाया जाएगा।

A big shout of thanks to @SinghaniaGautam for helping us seek the blessings of Shirdi Saibaba prior to our departure for the @cricketworldcup 2019. Baba’s blessings to all pic.twitter.com/GaQP9RYwEu

— R SRIDHAR (@coach_rsridhar) May 21, 2019