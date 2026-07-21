भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच और दिग्गज कमेंटेटर रवि शास्त्री ने 2027 वनडे विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनी है। उन्होंने शुभमन गिल को कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि रोहित शर्मा को बतौर ओपनर टीम में जगह दी है। रवि शास्त्री की टीम में अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली भी शामिल हैं। वहीं, लंबे समय से वनडे टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत की वापसी कराई गई है, जबकि हालिया इंग्लैंड दौरे पर विकेटकीपिंग करने वाले इशान किशन को जगह नहीं मिली।

रवि शास्त्री ने अपनी टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण रखा है। शीर्ष क्रम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज हैं। विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल और ऋषभ पंत को चुना गया है। ऑलराउंडर विभाग में हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को जगह दी है, जबकि तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार पर होगी। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव टीम के प्रमुख स्पिनर हैं।

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए रवि शास्त्री की अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव।

मोहम्मद शमी पर भरोसा कायम

रवि शास्त्री ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपनी टीम में शामिल किया है। शमी ने अपना आखिरी वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच 9 मार्च 2025 को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में खेला था। भारत ने वह मुकाबला चार विकेट से जीता था। शमी ने उस मैच में नौ ओवर में 74 रन देकर एक विकेट लिया था। इसके बाद वह वनडे टीम का हिस्सा नहीं रहे। हालांकि, रवि शास्त्री का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट में उनका अनुभव भारत के काम आ सकता है।

4 साल से बाहर भुवी पर भी दांव

भुवनेश्वर कुमार नवंबर 2022 से भारतीय सेट-अप का हिस्सा हैं। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 12 नवंबर 2022 को नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद से उन्होंने भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेला। हालांकि, इस दौरान वह आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। रवि शास्त्री ने भी टीम में उनकी वापसी करने की वकालत की है। भुवनेश्वर कुमार ने अपना आखिरी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 21 जनवरी 2022 से पार्ल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था।

मोहम्मद सिराज को भी दी जगह

मोहम्मद सिराज भी रवि शास्त्री की पसंदीदा टीम में शामिल हैं। मोहम्मद सिराज ने अपना आखिरी वनडे 18 जनवरी 2026 को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराया था। मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में 43 रन देकर एक विकेट लिया था। इसके बाद से वह वनडे टीम से बाहर हैं, लेकिन रवि शास्त्री ने उन पर भरोसा जताया है।

ऋषभ पंत की भी कराई वापसी

रवि शास्त्री ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी अपनी टीम में शामिल किया है। पंत ने आखिरी वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच 7 अगस्त 2024 को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। भारत को उस मुकाबले में 110 रन से हार का सामना करना पड़ा था। पंत नौ गेंदों में सिर्फ छह रन बना सके थे। इसके बाद से उन्होंने वनडे क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन शास्त्री ने उन्हें 2027 विश्व कप की अपनी टीम में जगह देकर उन पर भरोसा जताया है।

इशान किशन को नहीं मिली जगह

हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर विकेटकीपर की भूमिका निभाने वाले इशान किशन को रवि शास्त्री ने अपनी 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया है। शास्त्री ने विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल और ऋषभ पंत को प्राथमिकता दी है। ऐसे में उनकी टीम से इशान किशन का बाहर रहना सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफेद गेंद का इस्तेमाल पहली बार 1992 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेले गए वर्ल्ड कप में क्रिकेट में बहुत बदलाव हुए। पहली बार खिलाड़ी रंगीन कपड़ों में दिखे। उनकी पीठ पर नाम लिखा जाने लगा। फ्लडलाइट्स में मैच कराए गए। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



