इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज हारने के बाद टेस्ट में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन लचर रहा है। पहले टेस्ट मैच में बल्लेबाजों के फ्लॉप शो की वजह से टीम को 31 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। लॉर्ड्स में भी टीम हार के काफी करीब है। भारतीय टीम लगातार टीम में बदलाव कर रही है और यह बदलाव भी टीम की हार को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही। टीम सिलेक्शन को लेकर क्रिकेट के दिग्गज से लेकर फैन्स लगातार आलोचनाएं करते रहे हैं। बता दें कि साल 2014 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आखिर बार भारतीय टीम ने बिना किसी बदलाव का कोई टेस्ट मैच खेला था। विराट कोहली की कप्तानी में हर मैच के बाद टीम में बदलाव किया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री के काम करने के तरीके पर फैन्स सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले शास्त्री की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा चुका है। रवि शास्त्री के बढ़े हुए पेट पको लेकर यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं। वहीं टीम के खिलाड़ियों के चयन को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

चेतेश्वर पुजारा आउट होने के बाद और मुख्य कोच रवि शास्त्री।

रन बनाने के मामले में मुरली विजय पहले मैच के दौरान शिखर धवन से भी पीछे थे। इसके बावजूद दूसरे मैच में धवन को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जबकि विजय अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे। टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन भी पहले दो मैचों में साधारण स्तर का रहा। वहीं सालों बाद टीम में वापसी करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भी अभी तक अपने प्रदर्शन से टीम को निराश ही किया है।

england are very good in their back yard .. india should have never appointed ravi shastri as coach kumble would have certainly made them a better team .. — Talal Malik (@tmalik88) August 12, 2018

Well said..Kohli and Ravi Shastri are clueless — AceofSpades (@AceofSpades_001) August 12, 2018

ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्धिक पंड्या अपनी भूमिका को निभाने में पूरी तरह से विफल साबित रहे हैं। वनडे और टी-20 में पंड्या जिस तरह का प्रभाव गेंद और बल्ले से छोड़ते हैं, ऐसा प्रभाव अभी तक टेस्ट क्रिकेट में देखने को नहीं मिला। वहीं तेज गेंदबाजों की मददगार पिच लॉर्ड्स में विराट कोहली ने दो स्पिनर्स को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया। विराट के इस फैसले का भी फैन्स खूब आलोचना कर रहे हैं।

Agar India test series haar gya to Ravi Shastri Ko coach jhod Deni chahiye ya wapas Ake w.i Ko bula 3 test hara ke halla machana chahiye we r still no.1? — raja (@rajakhare) August 12, 2018

Kohli is a bad captain and his head is full of ego. Ravi Shastri should not allow such deplorable performance of team and should also control team selection — satyendra prasad sin (@10_sps) August 12, 2018

please remove ravi shastri from indian team coach.

different team for test,odi & twenty twenty required — DEEPAK MAHESHKUMAR SHAH (@DEEPAKMAHESHKU2) August 12, 2018

It was bound to happen when u replace legend like @anilkumble1074 with @RaviShastriOfc as a coach. Ravi shastri can only talk with confidence but couldn’t provide any to his players. You can feel the sense of fear when India is playing. Still a long way to go before India cn win — Jazz (@SiinghJazz) August 12, 2018

