इस वक्त भारतीय टी20 टीम के कप्तान सुर्यकुमार यादव हैं, लेकिन उनका जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो शायद ही इस पद पर बने रहें। कुछ दिनों पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टी20 टीम के कप्तानी पद के सबसे बड़े दावेदार के रूप में श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और इशान किशन को देखा जा रहा है, लेकिन कौन कप्तान बनेगा इसका फैसला तो बीसीसीआई ही करेगी, लेकिन टीम इंडिया के लिए सूर्यकुमार के बाद कप्तान के लिए सबसे बड़ा दावेदार कौन है इसके बारे में पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने बताया।

कप्तानी की भूमिका के लिए संजू की दावेदारी मजबूत

रवि शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू पर आईपीएल 2026 के बीच संजना गणेशन से बात करते हुए कहा कि अगले टी20 वर्ल्ड कप तक भारत को एक नए कप्तान की तलाश हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले कुछ साल में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन कैसा रहता है। हालांकि संजू सैमसन ने खुद को कप्तानी की भूमिका के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया है क्योंकि उन्होंने इससे पहले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए यह जिम्मेदारी निभाई है। शास्त्री के मुताबिक संजू सैमसन ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी की वजह से शुरुआती लाइनअप में खुद को पक्के तौर पर शामिल किया है।

रवि शास्त्री ने आगे कहा कि मुझे तो लगता है कि ये तो बस शुरुआत है और अगले दो-तीन सालस में आप संजू से और भी बहुत कुछ देखेंगे। हालांकि पहले संजू की निरंतरता पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन शास्त्री का मानना ​​है कि अब यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस साल का प्रदर्शन उनकी परिपक्वता को जाहिर करता है। शास्त्री ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने (सैमसन) उन सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। उसमें काबिलियत तो हमेशा से थी। असल में लोग इसलिए निराश होते थे क्योंकि वह अपनी उस काबिलियत के साथ न्याय नहीं कर पाते थे।

शास्त्री ने कहा कि आईपीएल 2026 में अब तक उन्होंने जिस तरह से खेला हो वो कमाल का है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भी उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है जहां उन्होने भारत को अकेले दम पर कई मैच लगभग जिता दिए थे। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अहम मुकाबलों में भारत के लिए रन बनाए जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल शामिल थे। उन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली और अब वही परिपक्वता वो आईपीएल में दिखा रहे हैं। इसे देखते हुए जहां तक मेरा सवाल है वो भविष्य में नेतृत्व की भूमिका के लिए एक बड़े दावेदार बन गए हैं।

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