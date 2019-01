भारतीय टीम के मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री अक्‍सर ट्रोलर्स के निशाने पर आते रहते हैं। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद रवि शास्त्री ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान वह कुछ ऐसी बातें कर गए कि फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। 38 वर्षों बाद भारतीय टीम ने जब ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में हराया था तब भी शास्त्री अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए थे। इसी बीच उन्हें बीयर की बोतल लेकर बस से उतरते हुए भी स्पॉट किया गया था। वहीं सीरीज जीतने के बाद शास्त्री अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और कुछ ऐसी बात कर गए जो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा भारतीय टीम को बेस्ट टीम करार दिया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधने का काम किया। शास्त्री ने कहा, ‘यह भगवान या देवताओं की टीम नहीं है, और ना ही इस टीम में कोई सीनियर या जूनियर है।’

शास्त्री ने इस बात से साफ कर दिया कि वो वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से सजी टीम से बेहतर इस टीम को मानते हैं। इसके अलावा शास्त्री ने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, ‘मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व हैं, जिन्होंने देश को पहली बार यह सम्मान दिलाने का काम किया।’ शास्त्री के मुताबिक इस सीरीज को जीत विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

Ravi Shastri and Virat Kohli with some gems in the press conference after India's first ever series win in Australia!#AUSvIND

