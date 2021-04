रवि बिश्नोई ने सुपर मैन लपका सुनील नरेन का कैच, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने किया यह कमेंट; देखें Video

आईपीएल जिस धूम धड़ाके से चल रहा है, उसमें खिलाड़ी अपने परफारमेंस की बदौलत अक्सर सुर्खियां बटोर लेते हैं। अलबत्ता कुछ कारनामे ऐसे भी होते हैं जो सुनहरे हरफों में शुमार होते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के रवि बिश्नोई ने ऐसा ही हैरतअंगेज कारनामा किया। केकेआर के सुनील नरेन को पैवेलियन भेजने के लिए उन्होंने जिस सुपरमैन स्टाइल में कैच लपका, उसने सभी को बाग-बाग कर दिया।

रवि ने हवा में गोते लगाते हुए नरेन का बेहद मुश्किल कैच लपका। गेंद जब आसमान में थी तो लग नहीं रहा था कि नरेन आउट होंगे, लेकिन रवि ने इसे मुमकिन कर दिखाया। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है, कैचेस विन्स द मैच्स। किंग्स इलेवन पंजाब के रवि बिश्नोई ने सच साबित कर दिखाया। उनके इस प्रदर्शन पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने ट्विटर पर लिखा- द कैच ऑफ एवरी आईपीएल टूर्नामेंट। वाओ,वाओ, वाओ विश्नोई।

Catch of the Tournament so far … pic.twitter.com/Pnt7YbbtPN — AlreadyGotBanned April 26, 2021

The catch of EVERY IPL tournament. Wow wow wow – Bishnoi — Kevin Pietersen (@KP24) April 26, 2021

पंजाब के अर्शदीप ने नरेन को एक गुडलेंथ गेंद डाली थी। नरेन ने उसे अपने ही अंदाज में बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की। लेकिन शॉट कंट्रोल में नहीं रहा और गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई। रवि बिश्नोई बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने गेंद को हवा में देखा और उसकी तरफ दौड़ लगाई। जब देखा कि गेंद उनके हाथ से निकल सकती है तो उन्होंने सुपरमैन स्टाइल में छलांग मारते हुए कैच लपक लिया।



केकेआर पहले ही 17 रनों पर दो विकेट गंवा चुकी थी। केकेआर को नरेन से एक उम्दा पारी की दरकार थी पर वो बेहतरीन कैच की बदौलत शून्य पर आउट होकर पैवेलियन लौट गए। लेकिन केकेआर ने मैच में वापसी करते हुए लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16.4 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। केकेआर के पांच बल्लेबाज आउट हुए। लक्ष्य छोटा था इस वजह से केकेआर के बल्लेबाजों ने खुलकर अपने हाथ दिखाए।



इससे पहले पंजाब की टीम के बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। शुरूआती झटकों से पंजाब की टीम उबर नहीं सकी। सारी टीम महज 123 रन ही बना सकी। पंजाब का स्कोर नौ विकेटों के नुकसान पर 123 रन रहा। केकेआर के लिए लक्ष्य ज्यादा मुश्किल नहीं था। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की असफलता के बाद मध्यक्रम ने गेंदबाजों को मेहनत को आसानी से कैश कर लिया।