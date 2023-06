रवि बिश्नोई ने 3 साल के अंदर बदली टीम; अब गुजरात की जर्सी में आएंगे नजर, टीम इंडिया में होगी वापसी?

टीम इंडिया के लिए 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने अपनी घरेलू टीम बदल ली है। अभी तक राजस्थान की तरफ से खेलते आ रहे बिश्नोई अब गुजरात के लिए खेलेंगे।

टीम इंडिया के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने गुजरात की घरेलू टीम ज्वॉइन कर ली है। फोटो सोर्स- Ravi Bishnoi Instagram

टीम इंडिया के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने घरेलू क्रिकेट के आगामी सीजन से पहले अपनी घरेलू टीम को बदल लिया है। अभी तक राजस्थान से खेलते आ रहे बिश्नोई ने अब गुजरात की टीम ज्वॉइन कर ली है। रवि बिश्‍नोई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने गुजरात की जर्सी पहनी है। इस फोटो को शेयर करते हुए बिश्नोई ने कैप्शन में लिखा है, “नई शुरुआत” इंडिया के लिए 10 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं बिश्नोई आपको बता दें कि रवि बिश्नोई अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 1 वनडे और 10 टी20आई मुकाबले खेले हैं। 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में रवि बिश्नोई ने 7.08 की इकॉनोमी से 16 विकेट हासिल किए हैं। 16 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वोच्च स्कोर है। वहीं एक वनडे मैच में रवि बिश्नोई को एक ही विकेट मिला है। बिश्नोई पिछले साल एशिया कप में टीम इंडिया का हिस्सा थे और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने आखिरी मैच खेला था। बिश्नोई का घरेलू क्रिकेट करियर 22 साल के रवि बिश्नोई ने राजस्थान की तरफ से 25 लिस्ट ए मुकाबले खेले हैं। इन 25 मैचों में उनके नाम 36 विकेट दर्ज हैं। इसके अलावा रवि ने 87 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 101 विकेट लिए हैं। 2019 में अपना घरेलू क्रिकेट करियर शुरू करने वाले बिश्नोई ने 3 साल के अंदर अपनी टीम बदल ली है। बिश्नोई मूल रूप से जोधपुर के रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते उन्हें टीम इंडिया में ज्यादा मौके नहीं मिले, इसलिए उन्होंने गुजरात का रूख किया है। राजस्थान नहीं अब गुजरात

ढेरों शुभकामना ❤️ pic.twitter.com/kvH4ozkLR2 — रोहित जुगलान Rohit Juglan (@rohitjuglan) June 26, 2023 राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट में भी नहीं मिले मौके? IPL 2023 में अच्छी गेंदबाजी करने वाले रवि बिश्नोई को रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में भी राजस्थान के लिए पर्याप्त मौके नहीं मिले थे। उन्हें अधिकतर मैचों में बेंच पर ही बैठना पड़ा था। माना जा रहा है कि टीम इंडिया के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में भी कम मौके मिलने की वजह से उन्होंने टीम बदलने का फैसला किया है। रवि बिश्नोई आईपीएल में लखनऊ से पहले पंजाब के लिए खेल चुके हैं।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram