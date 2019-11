सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खिलाड़ी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। इसी दौरान एक मुकाबले में शुक्रवार को स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी यूसुफ पठान ने एक हैरतअंगेज कैच लपका है। इस कैच की जमकर तारीफ हो रही है। इस कैच का वीडियो युसूफ के भाई इरफान ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। इसपर अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान का कमेंट भी वायरल हो रहा है।

दरअसल, ये मुकाबला गोवा और बड़ौदा के बीच खेला गया। इसमें युसूफ के कैच पर इरफान ने कैप्शन लिखा कि- क्या यह एक चिड़िया है। नहीं ये युसूफ पठान हैं जिनकी मेहनत आज रंग लाई है। उन्होंने इसके लिए बीसीसीआई और स्टार स्पोर्ट्स को भी टैग किया।

Is it a bird ? No this is @yusuf_pathan Great catch today lala.All ur hard work in pre season is paying off #hardwork @BCCI @StarSportsIndia pic.twitter.com/bcpO5pvuZI

