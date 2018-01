अफगानिस्तान के युवा लेग स्पिनर राशिद खान के ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर एडिलेड स्ट्राइकर ने सिडनी थंडर को हरा दिया है। एडिलेड स्ट्राइकर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट खोकर 158 रन बनाए थे। एडिलेड स्ट्राइकर के 158 रनों में राशिद खान ने अंतिम ओवर में 16 रन बनाए। 6 गेंदों में 16 रनों की इस पारी में राशिद ने दो लंबे-लंबे छक्के भी लगाए। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए राशिद छोटी ही सही लेकिन काफी मजेदार पारी खेलकर सभी का दिल जीतने में कामयाब रहे। लेकिन ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर राशिद ने कुछ इस तरह के शॉट्स लगाने प्रयास किया, जिसे देख कमेंटेटर्स भी अपनी हंसी रोक नही पाए। वहीं गेंदबाजी में भी राशिद खान छाए रहे, उन्होंने अपने चार ओवर में महज 21 रन खर्चे और 2 विकेट भी हासिल की।

राशिद को उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। एडिलेड स्ट्राइकर के 158 रनों के जवाब में सिडनी थंडर की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर महज 133 रन ही बना सकी। राशिद अपनी गेंदबाजी की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बड़े-बड़े बल्लेबाज भी राशिद की गुगली के सामने बेबस नजर आते हैं।

Was Rashid Khan’s 16 (6) the most entertaining innings of #BBL07 so far? pic.twitter.com/0veDB1kZ7F

— TEN Sport (@tensporttv) January 7, 2018