क्रिकेटर्स गेंद को सीमारेखा के बाहर भेजने के लिए कई शॉट ईजाद करते रहते हैं। फटाफट क्रिकेट के आने से तो इस तरह के बल्लेबाजी में प्रयोग अब आम हो गए हैं। ऐसा ही एक शॉट अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान ने खेला है जिसको उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने इसका कैप्शन देते हुए फैंस से पूछा भी क्या इसे आप हेलीकॉप्टर शॉट कह सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हां।

हेलीकॉप्टर शॉट भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी के नाम से मशहूर हुआ था। उनके छक्के मारने की स्टाइल के चलते यह नाम पूरी दुनिया में फेमस हुआ, जिसे अब कई क्रिकेटर खेलते दिखते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राशिद किसी टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।

उन्होंने एकदम अलग अंदाज में कोई शॉट खेला है। इस वीडियो में राशिद ने तेज गेंदबाज की गेंद पर थर्ड मैन एरिया में जो शॉट मारा, वो हेलिकॉप्टर शॉट के अंदाज में मारा गया, लेकिन उससे कुछ अलग अंदाज में।

Do you call it helicopter?? I think soo pic.twitter.com/DXYL15TSS1

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) March 2, 2020