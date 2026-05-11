आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली का फॉर्म मौजूदा सीजन के पिछले दो मैचों में डगमगा गया है। 9 मैचों में 379 रन बना चुके विराट पिछली दो पारियों में अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शून्य पर उनको प्रिंस यादव ने दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ दीपक चाहर के सामने वह गोल्डन डक का शिकार हो गए। इसी के साथ उन्होंने शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में इशान किशन और सुनील नरेन की बराबरी कर ली।

आईपीएल 2022 के बाद अब यह हुआ है जब लगातार दो पारियों में विराट कोहली डक पर आउट हो गए। विराट का यह आईपीएल करियर का 12वां डक था और 8वां गोल्डन डक था। किसी ने सोचा नहीं होगा कि लीग के इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी इस शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। मगर यह क्रिकेट है बॉस हर दिन यहां हर किसी का नहीं होता। आइए जानते हैं अब इस शर्मनाक रिकॉर्ड की पूरी लिस्ट:-

IPL में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज

12 : राशिद खान

राशिद खान 10 : ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल 8 : सुनील नरेन

सुनील नरेन 8 : इशान किशन

इशान किशन 8 : विराट कोहली*

विराट कोहली* 7 : हरभजन सिंह

हरभजन सिंह 7 : दिनेश कार्तिक

विराट कोहली के आंकड़ों पर नजर

विराट कोहली ने इसी सीजन अपने 9 हजार आईपीएल रन पूरे किए थे। उनके नाम अभी तक 278 मैचों की 270 पारियों में 9040 रन दर्ज हैं। उनके नाम आईपीएल में 8 शतक और 66 अर्धशतक दर्ज हैं। उन्होंने आईपीएल में 306 छक्के और 814 चौके लगाए हैं। मौजूदा सीजन की बात करें तो वह अभी तक 11 पारियों में 379 रन बना चुके हैं। इसमें 69, 50 और 81 रन की तीन अर्धशतकीय पारियां भी खेली हैं। वह इस सीजन अभी तक आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

“हम यह मैच जीतने के हकदार नहीं थे”: मुंबई को हराकर भी क्यों खुश नहीं कप्तान रजत पाटीदार

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार मुंबई के खिलाफ रोमांचक जीत के बाद भी खुश नहीं दिखे। उन्होंने आखिरी गेंद पर जीत के बाद अपने बल्लेबाजी क्रम पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने यह तक कहा कि वह इस जीत के हकदार नहीं थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





