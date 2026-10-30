जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में गुरुवार (29 अक्टूबर) को अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने इतिहास रच दिया। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। अफगान स्पिनर ने इस फॉर्मेट में अपने 120वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की। ​​इस सूची में उनके बाद इंग्लैंड के आदिल राशिद हैं, जिन्होंने 153 मैचों में 171 विकेट लिए हैं।

राशिद ने जिम्बाब्वे के विकेटकीपर-बल्लेबाज तदिवनाशे मारुमनी को आउट करके यह मुकाम हासिल किया। मारुमनी ने केवल दो रन बनाए। राशिद ने अक्टूबर 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। सितंबर 2025 में इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे। उन्होंने शारजाह में यूएई के खिलाफ एक ट्राई-सीरीज मैच के दौरान न्यूजीलैंड के टिम साउथी को पीछे छोड़ दिया था।

अफगानिस्तान की शानदार बल्लेबाजी

राशिद की यह उपलब्धि अफगानिस्तान की शानदार बल्लेबाजी के बाद देखने को मिली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम के पावरप्ले में ही 4 विकेट पर केवल 5 रन के स्कोर पर गिर गए थे। नौवें ओवर में उनका पांचवां विकेट 38 रन पर गिर गया। इसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई (116) और एजाज अहमदजई (52) ने अफगानिस्तान की पारी को संभाला। इन दोनों ने मिलकर 142 रन जोड़े, जो टी20 इंटरनेशनल में छठे विकेट या उससे नीचे के क्रम के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है।

उमरजई ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया

उमरजई ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया। वह अफगानिस्तान के लिए इस सबसे छोटे प्रारूप में शतक बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए। उनकी इस पारी में 12 छक्के और 5 चौके शामिल थे। अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 का स्कोर बनाया। टी20 क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने अपने शुरुआती चार विकेट 20 रन से भी कम स्कोर पर गंवाने के बाद 200 से ज्यादा रन बनाए हों। यह इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है।

सिकंदर रजा का शतक

एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम पारी की शुरुआत से ही दबाव में आ गई थी। हालांकि, पारी के बीच तक 85 रन के स्कोर पर पांच विकेट गंवाने के बावजूद जिम्बाब्वे ने आखिरी 10 ओवरों में संघर्ष जारी रखा। कप्तान सिकंदर रजा ने अपनी दूसरी टी20 सेंचुरी के साथ टीम की कमान संभाली। उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और नौ छक्के लगाए। अंत में अफगानिस्तान ने जीत हासिल की और तीन मैचों की सीरीज को अपने नाम कर लिया।

पाकिस्तान में 21 साल बाद जीता इंग्लैंड

पाकिस्तान में खेले जा रहे वनडे त्रिकोणीय सीरीज में गुरुवार (29 अक्टूबर) को इंग्लैंड ने श्रीलंका को 55 रनों से हराया। लाहौर में इस जीत से इंग्लैंड को पाकिस्तान में लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। उसे पाकिस्तान में 21 साल बाद जीत मिली। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में आखिरी जीत 2005 की वनडे सीरीज के दौरान हासिल की थी। पूरी खबर पढ़ें।