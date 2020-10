राशिद खान ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट (अजिंक्य रहाणे, शिमरॉन हेटमेयर, अक्षर पटेल) लिए। इस गेंदबाजी स्पेल के साथ ही वह आईपीएल में 4 ओवर गेंदबाजी करने वाले सबसे किफायती बॉलर्स बन गए। उन्होंने लॉकी फर्ग्युसन और राहुल शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। राहुल शर्मा ने 2011 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में 4 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट लिए थे। लॉकी फर्ग्युसन ने 2017 में पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के खिलाफ 4 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट लिए थे।

आईपीएल में 4 ओवर फेंकने के बाद सबसे कम रन देने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से आशीष नेहरा, फिडेल एडवर्ड्स और युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज है। नेहरा ने 2009 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 4 ओवर में 6 रन देकर एक विकेट लिए थे। फिडेल एडवर्ड्स ने 2009 में केपटाउन में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ 4 ओवर में 6 रन दिए थे। हालांकि, वह कोई विकेट नहीं ले पाए थे। चहल ने 2019 में चेन्नई में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 6 रन देकर एक विकेट झटका था। इस आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज राशिद खान के सामने पस्त दिखाई दिए हैं। आईपीएल 2020 में राशिद खान ने दिल्ली के खिलाफ 8 ओवर में 6 विकेट झटके हैं। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 20 रन ही दिए हैं।

The magician from Afghanistan Rashid Khan first ball wicket. Hetmyer 16 (13). 54/3 (6.1) #ipl2020 #SRHvDC pic.twitter.com/ny8ASwqCMS

— Paul Watson (@watsonmpaul) October 27, 2020