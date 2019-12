भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज मनीष पांडे ने सोमवार को साउथ इंडियन एक्ट्रेस आश्रिता शेट्टी के साथ सात फेरे लिए। उन्हें इस नई पारी की शुरुआत के लिए हर ओर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उनकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के साथी राशिद खान भी कहां पीछे रहने वाले थे।

हालांकि, उन्होंने बधाई संदेश देने के साथ मनीष पांडे की चुटकी भी ले ली। राशिद ने मनीष पांडे और आश्रिता शेट्टी की शादी वाली फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘बधाई मेरे भाई @im_manishpandey राजा, आपको जीवनभर की खुशी की कामना। हर गुजरते हुए दिन के साथ आपका यह प्यार और मजूबत होता जाए। लेकिन शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया?’

राशिद के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी राय जाहिर करने लगे। कुछ यूजर्स ने भी मनीष पांडे की चुटकी ली। @imabhishek999 ने लिखा, ‘पांडे जी ने बहुतों को नहीं इनवाइट किया।’ @t_hasan707 ने लिखा, ‘ये तो गलत बात है, इनवाइट करना चाहिए था।’

@Suneel512 ने रिट्वीट किया, ‘दावत खिलाने के लिए पैसे नहीं थे।’ @Mujeebu13533971 ने लिखा, ‘बजट कम था।’ @arpitskyadav ने ट्वीट किया, ‘भाई ज्यादा खर्चा हो ज्यादा शायद इसलिए।’ @iamajay28 ने मनीष पांडे का बचाव करते हुए लिखा, ‘राशिद भाई, शुक्र मनाओ पांडे जी अपनी शादी में खुद पहुंच गए, इतना बिजी शेड्यूल है भाई का।’ @ajasinajay ने लिखा, ‘भाई वहां खुद पहुंच गए ये कम… है।’

Congratulations my brother @im_manishpandey Raja wishing you a lifetime of happiness together and a love that grows stronger with each passing day .

Lekan Invite Q nahi kya pic.twitter.com/QtDvrJk4eW

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) December 3, 2019