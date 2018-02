राशिद खान बने क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा कप्तान

अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान विश्व क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बन गए हैं। राशिद की उम्र अभी 19 साल और 159 दिन है। उन्हें असगर स्टैनिकजई के स्थान पर कप्तानी सौंपी गई है। असगर अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए फिलहाल जिम्बाब्वे के एक अस्पताल में भर्ती हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने वाली अफगानिस्तान टीम के गेंदबाज राशिद खान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की टी-20 गेंदबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। इससे पहले, राशिद ने वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया था।

टी-20 गेंदबाजों की विश्व रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई तीन टी-20 मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 20 स्थानों की छलांग लगाते हुए 12वां स्थान हासिल किया है। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस रैंकिंग में खिसकर पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज ईश सोढी दूसरे, वेस्टइंडीज के सैमुएल बद्री तीसरे और पाकिस्तान के इमाद वसीम चौथे स्थान पर है।

Afghanistan captain Asghar Stanikzai to undergo surgery for Appendicitis.

