अपने अभिनय के दम पर कई शानदार फिल्में देने वाली दीपिका पादुकोण का खेल के प्रति झुकाव किसी से छिपा नहीं है। दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण एक जाने-माने बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। पिछले साल दीपिका ने स्टार अभिनेता रणवीर सिंह के साथ शादी रचाई थी।

दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इस रिश्ते को एक नाम देने का फैसला लिया था। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रणवीर-दीपिका सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। इसी बीच रणवीर ने खुलासा किया है कि आखिर उनके दिन की शुरुआत किस तरह होती है।

एक इवेंट के दौरान दीपिका पादुकोण से पूछा गया था कि रणवीर सिंह उनके साथ बैडमिंटन खेलते हैं? इसके जवाब में दीपिका ने कहा था हां रणवीर उनके साथ बैडमिंटन खेलते हैं। वह स्कोर भी साझा कर सकती हैं लेकिन उससे रणवीर नाराज हो जाएंगे।

he said he started his day getting beaten by his wife in badminton pic.twitter.com/5P90izvQ9v

