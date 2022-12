Ranji Trophy: उत्तराखंड के दीपक धपोला ने 5 गेंद में 4 विकेट लेकर तोड़ी हिमाचल प्रदेश की कमर, 49 पर ढेर हो गई ऋषि धवन की टीम

Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी करते हुए दीपक धपोला ने 8 विकेट चटकाए। दीपक ने ऋषि धवन की टीम को मात्र 49 रनों पर समेट दिया।

Deepak Dhapola ने लिए 8 विकेट (फोटो- ट्विटर )

