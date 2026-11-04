रणजी ट्रॉफी के मौजूदा राउंड में बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। गुजरात के लिए खेलते हुए उर्विल पटेल ने केरल के खिलाफ नाबाद दोहरा शतक जड़ा, जबकि विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर ने मध्य प्रदेश के खिलाफ शतकीय पारी खेली।

कर्नाटक के केवी अनीश ने असम के खिलाफ नाबाद 142 रन बनाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने भी अपने-अपने मैचों में दमदार बल्लेबाजी करते हुए बढ़त हासिल की। कई अन्य मुकाबलों में टीमों के बीच पहली पारी की बढ़त के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला।

उर्विल पटेल का नाबाद दोहरा शतक

अहमदाबाद में गुजरात ने उर्विल पटेल के नाबाद दोहरे शतक की मदद से केरल के खिलाफ पहली पारी नौ विकेट पर 534 रन बनाकर घोषित की। उर्विल पटेल ने 227 गेंदों में 17 चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 210 रन बनाए। आर्य देसाई ने 95 रन का योगदान दिया। केरल के लिए नेदुमनकुझी बासिल ने तीन विकेट लिए। जवाब में केरल ने तीन विकेट पर 74 रन बना लिए थे।

मुंबई ने रेलवे को दिए दो झटके

मुंबई में मेजबान टीम ने रेलवे के खिलाफ दूसरी पारी में दो विकेट लेकर मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत रखी। मुंबई की पहली पारी 396 रन पर समाप्त हुई थी। शम्स मुलानी ने 71 और आकाश आनंद ने 52 रन बनाए। रेलवे के हिमांशु सांगवान ने चार विकेट लिए और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे किए।

जवाब में रेलवे ने दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट पर 116 रन बनाए थे। वह 280 रन पीछे थी। तनुष कोटियन और शम्स मुलानी ने एक-एक विकेट लिया। रेलवे के विवेक सिंह 38 रन बनाकर चोट के कारण रिटायर हर्ट हो गए।

दिल्ली को पहली पारी में मिली बढ़त

नई दिल्ली में आयुष दोसेजा और सुमित माथुर ने छठे विकेट के लिए 144 रन की साझेदारी कर दिल्ली को सर्विसेज के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दिन का खेल खत्म होने तक दिल्ली ने छह विकेट पर 299 रन बना लिए थे। दोसेजा ने 78 और सुमित माथुर ने नाबाद 80 रन बनाए।

सर्विसेज की पहली पारी 266 रन पर सिमटी थी। दिल्ली को 33 रन की बढ़त मिल गई थी। प्रियांश आर्य ने भी 58 रन की पारी खेली। सर्विसेज के लिए पुलकित नारंग ने सनत सांगवान को आउट किया। दिन का खेल खत्म होने पर देव लाकड़ा 11 रन बनाकर माथुर के साथ क्रीज पर थे।

सलामी बल्लेबाजों ने यूपी को दिलाई मजबूत शुरुआत

कानपुर में उत्तर प्रदेश ने बड़ौदा के 355 रन के जवाब में बिना विकेट खोए 196 रन बना लिए। आदर्श सिंह 96 और माधव कौशिक 90 रन बनाकर नाबाद थे।

बड़ौदा के लिए मोहन सोलंकी ने 50 और कप्तान अतीत शेठ ने 35 रन बनाए। यूपी के कार्तिक यादव ने 104 रन देकर पांच विकेट लिए, जबकि करण शर्मा को तीन सफलता मिली।

विदर्भ ने मध्य प्रदेश पर बनाई 125 रन की बढ़त

नागपुर में कप्तान अक्षय वाडकर के शतक और नाचिकेत भूटे के 97 रन की बदौलत विदर्भ ने पहली पारी में नौ विकेट पर 334 रन बनाए। पहले दिन के चार विकेट पर 56 रन से आगे खेलने उतरी विदर्भ की टीम ने शानदार वापसी की।

अक्षय वाडकर ने नौ चौकों की मदद से 100 रन बनाए, लेकिन चोट के कारण रिटायर हर्ट हो गए। भूटे ने अपनी पारी में छह चौके और पांच छक्के लगाए।

मध्य प्रदेश की पहली पारी 209 रन पर सिमटी थी। इस तरह विदर्भ को 125 रन की बढ़त मिली। सारांश जैन ने तीन और कुमार कार्तिकेय ने तीन विकेट लिए। दिन का खेल खत्म होने तक मध्य प्रदेश ने दूसरी पारी में एक विकेट पर 19 रन बना लिए थे और वह 106 रन पीछे थी।

कर्नाटक की असम पर बड़ी बढ़त

गुवाहाटी में केवी अनीश के नाबाद 142 रन की मदद से कर्नाटक ने पहली पारी में पांच विकेट पर 496 रन बना लिए। उसने असम पर 361 रन की बढ़त हासिल की।

अनीश ने 248 गेंदों में 10 चौके और दो छक्के लगाए। मयंक अग्रवाल ने 72, अनीश्वर गौतम ने 83 और मानवंत कुमार ने नाबाद 53 रन बनाए। असम की पहली पारी 135 रन पर सिमटी थी।

आदित्य और अनुकूल ने झारखंड को संभाला

भुवनेश्वर में झारखंड ने पांच विकेट पर 258 रन बना लिए थे। एक समय टीम 37 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद आदित्य सिंह और अनुकूल रॉय ने पांचवें विकेट के लिए 155 रन जोड़े।

आदित्य 94 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि अनुकूल ने 89 रन बनाए। ओडिशा के राजेश मोहंती ने दो विकेट लिए।

त्रिपुरा और पंजाब की मजबूत स्थिति

अगरतला में त्रिपुरा ने सौराष्ट्र को पहली पारी में 118 रन पर समेट दिया। त्रिपुरा ने पहली पारी में 268 रन बनाए थे। परवेज सुल्तान ने 25 रन देकर पांच विकेट लिए, जबकि संदीप सरकार को चार सफलता मिली। इसके बाद दूसरी पारी में त्रिपुरा ने चार विकेट पर 54 रन बना लिए थे और उसकी कुल बढ़त 204 रन हो गई थी।

मुल्लांपुर में पंजाब ने आंध्र के खिलाफ पहली पारी नौ विकेट पर 529 रन बनाकर घोषित की। सलिल अरोड़ा ने 144, संवीर सिंह ने 205 और इमांजोत सिंह चहल ने 122 रन बनाए। जवाब में आंध्र ने बिना विकेट खोए 20 रन बना लिए थे।

सिकंदराबाद में छत्तीसगढ़ ने हैदराबाद को नौ विकेट पर 275 रन पर रोक दिया। छत्तीसगढ़ ने पहली पारी में 284 रन बनाए थे और उसे नौ रन की बढ़त मिली। हैदराबाद के राहुल रेड्डीश ने 72 रन बनाए, जबकि धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने पांच विकेट लिए।

रणजी ट्रॉफी राउंड अप: हर्ष दुबे के नौ विकेट, कर्नाटक का दबदबा, दिल्ली के अमन चमके; मुंबई की मुश्किलें बढ़ीं

रणजी ट्रॉफी के चौथे दौर में हर्ष दुबे ने 53 रन देकर 9 विकेट लिए। कर्नाटक ने असम के खिलाफ 45 रन की बढ़त बनाई। दिल्ली के अमन चौधरी चमके, मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए और रेलवे ने मुंबई को 247 रन पर 6 झटके दिए। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)