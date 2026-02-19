रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर की टी्म ने जगह बना ली और दोनों टीमों के बीच अब खिताब जंग की शुरुआत 24 फरवरी से होगी। कर्नाटक ने सेमीफाइनल मुकाबले में उत्तराखंड के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया और 12 साल के बाद फाइनल में पहुंची तो वहीं जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी के फाइनल में जगह बनाई। अब फाइनल से पहले इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बैटर कौन-कौन रहे इसके बारे में जानते हैं।

स्मरण रविचंद्रन बने नंबर 1

कर्नाटक के 22 साल के बैटर स्मरण रविचंद्रन ने रणजी के फाइनल से पहले अपनी टीम के लिए कमाल की बैटिंग की है और वो अब सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए हैं। रविचंद्रन ने दिल्ली के बैटर आयुष दोसेजा को पीछे छोड़ा जिन्होंने 7 मैचों में 949 रन बनाए थे। रविचंद्रन ने कर्नाटक के लिए इस सीजन में अब तक खेले 8 मैचों में 950 रन बनाए हैं जिसमें 4 शतक भी शामिल है। उनका बेस्ट स्कोर इस सीजन का अब तक नाबाद 227 रन रहा है।

रणजी के इस सीजन में कई टीमों के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और उनके अच्छे प्रदर्शन की कहानी उनके आंकड़े साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिल्ली के सनत सांगवान हैं जिनके बल्ले से 7 मैचों में 828 रन निकले तो वहीं चौथे स्थान पर बंगाल के बल्लेबाज सुदीप घरामी हैं जिन्होंने 9 मैचों में 797 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 299 रन रहा। गोवा के बैटर अभिनव थरेजा इस लिस्ट में 5वें स्थान पर रहे जिन्होंने 7 मैचों में 788 रन बनाए।

रणजी 2025-26 फाइनल से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बैटर

प्लेयर मैच इनिंग रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के स्मरण रविचंद्रन 8 13 950 95 62.58 81 11 आयुष दोसेजा 7 12 949 105.44 65.22 100 11 सनत सांगवान 7 14 828 69 46.28 79 5 सुदीप कुमार घरामी 9 14 797 56.93 53.78 104 10 अभिवन थरेजा 7 12 788 71.64 68.52 80 16

ये खबर भी पढ़ें

नीदरलैंड्स के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे रह गए खाली हाथ, वरुण चक्रवर्ती को मिला इनाम