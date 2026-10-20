रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड में मंगलवार (20 अक्टूबर)को उत्तर प्रदेश ने गोवा को 236 रनों का लक्ष्य दिया। यूपी के लिए दूसरी पारी में कप्तान आर्यन जुयाल ने अर्धशतक जड़ा। इसके अलावा यश दयाल ने 14 गेंद पर 36 रन ठोक दिए। पिछली दो पारियों में शतक जड़ने वाले रिंकू सिंह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए।

पहली पारी में 202 रन पर आउट होने के बाद उत्तर प्रदेश ने गोवा को 164 रन पर आउट करके 38 रनों की बढ़त हासिल की थी। उत्तर प्रदेश की टीम दूसरी पारी में 197 रनों पर आउट हुई और 235 रनों की बढ़त हासिल की। गोवा के लिए दूसरी पारी में यश कसवांकर ने 5 विकेट लिए।

आर्यन जुयाल ने 74 रन बनाए

उत्तर प्रदेश की दूसरी पारी की बात करें तो आर्यन जुयाल ने 143 गेंद पर 6 चौके की मदद से 74 रन बनाए। यश दयाल ने 14 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 257.14 रहा। करन शर्मा ने 98 गेंद पर 31 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 23 गेंद पर 24 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके लगाए।

यश कसवांकर ने 5 विकेट लिए

अराध्य यादव 13 रन बनाकर नाबाद रहे। कार्तिक यादव ने 9 और जीशान अंसारी ने 3 रन बनाए। अभिषेक गोस्वामी, माधव कौशिक, कार्तिक त्यागी और वंश चौधरी खाता नहीं खोल पाए। गोवा के लिए यश कसवांकर ने 5 विकेट लिए। ललित यादव ने 2 विकेट लिए। दर्शन मिसल और अभिनव तेजराणा ने 1-1 विकेट लिए।

हरियाणा ने चंडीगढ़ को पारी और 24 रनों से हराया

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड में हरियाणा ने चंडीगढ़ को पारी और 24 रनों से हरा दिया। हरियाणा ने पहली पारी में 245 रन बनाए। चंडीगढ़ की टीम पहली पारी में 103 और दूसरी में 118 रन पर आउट हो गई। पूरी खबर पढ़ें।