Ranji Trophy: लगातार दूसरे दिन रणजी ट्रॉफी में एक गेंदबाज ने लिए 8 विकेट, पुडुचेरी को 104 पर ढेर कर पारी और 101 रन से जीता राजस्थान

Ranji Trophy: मानव सुथार ने पुडुचेरी के खिलाफ 8 विकेट लेकर अपनी टीम को पारी और 101 रनों से जीत दिलाई। इस मैच में मानव सुथार ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया।

Manav Suthar ने विकेट लेने के बाद खुशी मनाते हुए (फोटो- ट्विटर)

