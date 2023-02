Ranji Trophy सेमीफाइनल में फिर होगी मध्य प्रदेश और बंगाल की भिड़ंत, कर्नाटक ने भी बनाई अंतिम-4 में जगह

Ranji Trophy Quarter Final Day 4: बंगाल 2019-20 में फाइनल में पहुंचा था। 2021-22 में चैंपियन मध्य प्रदेश से सेमीफाइनल में हारा था। कर्नाटक 8 बार का चैंपियन है।

Ranji Trophy Quarter Final: बंगाल की टीम लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। (फोटो – MANOJ TIWARY Twitter)

Ranji Trophy Quarter Final Day 4: पिछले सत्र का चैपिंयन मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), बंगाल (Bengal) और कर्नाटक (Karnataka) ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 के सेमीफाइनल (Ranji Trophy SemiFinal) में जगह बना ली है। पंजाब (Punjab) और सौराष्ट्र (Saurashtra) के बीच मुकाबला जारी है। मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जहां उसकी टक्कर कर्नाटक (Karnataka) से होगी। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और बंगाल (Bengal) में पिछले साल भी सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की टीम को जीत मिली थी। मध्य प्रदेश पांच विकेट की जीत से सेमीफाइनल में ओपनर यश दुबे और रजत पाटीदार के अर्धशतकों के दम पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) ने शुक्रवार को आंध्र (Andhra) को पांच विकेट से हराकर रणजी ट्राफी सेमीफाइनल (Ranji Trophy Semi Final) में जगह बनाई। मध्य प्रदेश पहली पारी के हिसाब से 151 रन से पिछड़ रहा था और उसने गुरुवार को तीसरे दिन वापसी की और आंध्र को दूसरी पारी में 32.3 ओवर में महज 93 रन पर समेट दिया। इस तरह मध्य प्रदेश को जीत के लिये 245 रन का लक्ष्य मिला और उसने गुरुवार को बगैर विकेट गंवाए 58 रन बना लिए थे। शुक्रवार को उसने 61 ओवर में बचे हुए 187 रन बनाकर एक दिन रहते मैच जीत लिया। इस तरह आंध्र के कप्तान हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) की चोटिल कलाई के बावजूद एक हाथ से बल्लेबाजी करने की साहसिक पारी भी टीम के लिए काम नहीं आ सकी और मध्य प्रदेश ने 77 ओवर में पांच विकेट पर 245 रन बनाकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। झारखंड को 9 विकेट से हराकर बंगाल सेमीफाइनल में बंगाल (Bengal) ने शुक्रवार को झारखंड (Jharkhand) को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर लगातार तीसरी बार रणजी ट्राफी के सेमीफाइनल (Ranji Trophy Semi Final) में प्रवेश किया। बंगाल 2019-20 में फाइनल में पहुंचा था। कोविड के कारण रणजी ट्राफी का एक सत्र नहीं होने के बाद वह पिछले सत्र में सेमीफाइनल में पहुंचा था जहां उसे बाद में चैंपियन बने मध्य प्रदेश ने हराया था। झारखंड (Jharkhand) ने सुबह अपनी दूसरी पारी सात विकेट पर 162 रन से आगे बढ़ाई। सुप्रियो चक्रवर्ती (41) की अगुवाई में उसके निचले क्रम के बल्लेबाजों ने 15 ओवर खेलकर बंगाल का इंतजार बढ़ाया। झारखंड की टीम आखिर में 221 रन पर आउट हो गयी। बंगाल को इस तरह से 67 रन का लक्ष्य मिला जो उसने एक विकेट खोकर हासिल कर दिया। उसकी तरफ से अभिमन्यु ईश्वरन (Abhimanyu Ishwaran) ने नाबाद 28 और सुदीप घरामी ने नाबाद 26 रन बनाए। उत्तराखंड को हराकर कर्नाटक रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में आठ बार की चैंपियन कर्नाटक (Karnataka) ने उत्तराखंड (Uttrakhand) को एक पारी और 281 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल (Ranji Trophy Semi Final) में प्रवेश कर लिया । फॉलोआन के बाद अपने कल के स्कोर तीन विकेट पर 106 रन से आगे खेलते हुए उत्तराखंड के बल्लेबाज 103 रन ही जोड़ सके । पूरी टीम चौथे दिन 73 . 4 ओवर में 209 रन पर आउट हो गई । उत्तराखंड के लिये स्वप्निल सिंह ने 100 गेंद में 51 रन बनाये । कर्नाटक के लिये श्रेयस गोपाल ने नाबाद 161 रन बनाये जिससे टीम ने पहली पारी में 606 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। उन्होंने उत्तराखंड की दूसरी पारी में 26 रन देकर तीन विकेट भी लिये । गोपाल के अलावा विजयकुमार विशाख ने तीन, वी कावेरप्पा और एम वेंकटेश ने दो दो विकेट लिये । इससे पहले गेंदबाजी का फैसला करने वाली कर्नाटक की टीम ने उत्तराखंड को पहली पारी में 116 रन पर समेट दिया था । वेंकटेश ने 36 रन देकर पांच विकेट लिये । जवाब में कर्नाटक के लिये गोपाल के अलावा रविकुमार समर्थ ने 82, कप्तान मयंक अग्रवाल ने 83, देवदत्त पड्डिकल ने 69 और निकिन जोस ने 62 रन बनाये । कर्नाटक ने 2014-15 में रणजी खिताब जीता था। Also Read IND vs AUS: शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के बाद भी टेस्ट में नहीं मिलेगा मौका, इरफान पठान ने बताई वजह सौराष्ट्र की दूसरी पारी में वापसी, पंजाब लक्ष्य से 200 रन दूर कप्तान अर्पित वसावडा, चिराग जानी, प्रेरक मांकड और पार्थ भुत के अर्धशतकों की मदद से सौराष्ट्र (Saurashtra) ने शुक्रवार को यहां पंजाब (Punjab) के खिलाफ चौथे दिन रणजी ट्राफी क्वार्टरफाइनल (Ranji Trophy Quarter Final) में वापसी की। पंजाब (Punjab) से पहली पारी की बढ़त गंवाने वाली सौराष्ट्र (Saurashtra) ने वापसी करते हुए दूसरी पारी में 379 रन का स्कोर बनाया जिससे प्रतिद्वंद्वी टीम को जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य मिला। वसावडा (77 रन) और जानी (77 रन) ने पांचवें विकेट के लये 160 रन की साझेदारी की जिसके बाद मांकड (88 रन) और भुत (51 रन) ने आठवें विकेट के लिये 92 रन की महत्वपूर्ण भागीदारी निभायी। पंजाब ने स्टंप तक दो विकेट गंवाकर 52 रन बना लिये थे जिससे पांचवें दिन उसे जीत के लिये 200 रन बनाने होंगे और उसके आठ विकेट बाकी हैं। पुखराज मान 17 और रात्रिप्रहरी सिद्धार्थ कौल दो रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram