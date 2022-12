Ranji Trophy: प्रभसिमरन सिंह के दोहरे शतक के दम पर पंजाब ने 85 ओवर में ठोके 363 रन; उधर, पुणे में एक दिन में गिरे 15 विकेट

Ranji Trophy 2022-23, Day 1st Highlights: दिल्ली के खिलाफ मैच में महाराष्ट्र के मनोज इंगले ने 43 रन देकर 5 विकेट झटके। राजवर्धन हंगरगेकर ने 58 रन देकर 3 विकेट चटकाए।

Ranji Trophy 2022-23: रणजी ट्ऱॉफी प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh) 202 और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) 100 रन बनाकर आउट हुए। (सोर्स- ट्विटर/पंजाब किंग्स/सनराइजर्स हैदराबाद)

