Ranji Trophy Final: बंगाल और सौराष्ट्र के बीच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2019-20 के सीजन का फाइनल मुकाबला खेला गया। सौराष्ट्र की टीम पहली बार चैंपियन बनी। उसने पहली पारी में 425 रन बनाए थे। बंगाल की टीम पहली पारी में 381 रन ही बना सकी। इसके बाद दूसरी पारी में सौराष्ट्र ने 4 विकेट पर 105 रन बनाए। दोनों टीमों के कप्तान ने मैच ड्रॉ करने पर अपनी सहमति जता दी। इस मैच में बंगाल की पारी में आकाश दीप अजीब तरीके से रनआउट हुए। BCCO DOMESTIC ने यह वीडियो ट्वीट किया। इसके बाद वीडियो वायरल हो रहा है।

दरअसल, बंगाल की पारी के 153वें ओवर की आखिरी गेंद पर सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने आकाश को रनआउट किया। हुआ ये था कि जयदेव की गेंद को आकाश खेलने से चूक गए। उस समय वे क्रीज से बाहर थे। सौराष्ट्र के विकेटकीपर अवि बरोट ने थ्रो किया, लेकिन गेंद स्टंप से नहीं लगी। इसके बावजूद आकाश लापरवाह की तरह क्रीज से बाहर ही खड़े रहे। जयदेव ने MS Dhoni की तरह चालाकी दिखाते हुए गेंद को उठाया और सीधे विकेट पर मार दिया। इस तरह आकाश अपनी लापरवाही के कारण रनआउट हो गए।

