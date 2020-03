Ranji Trophy Final 2019-20, Saurashtra vs Bengal 5th Day Live Cricket Score: देश के सबसे बड़े घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2019-20 का फाइनल सौराष्ट्र और बंगाल के बीच ड्रॉ रहा। पहली पारी में बढ़त के आधार पर सौराष्ट्र को विजेता घोषित किया गया। वह 73 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुआ है। सौराष्ट्र की टीम चौथी बार फाइनल खेली। वह तीन बार खिताबी मुकाबले में हार गई थी। वहीं, बंगाल की टीम 2007 के बाद पहली बार फाइनल खेली, लेकिन हार गई।

सौराष्ट्र ने पहली पारी में 425 रन बनाए थे। बंगाल की टीम पहली पारी में 381 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह वह सौराष्ट्र से पहली पारी के आधार पर 44 रन पीछे रही। सौराष्ट्र ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 105 रन बना लिए थे। तब दोनों कप्तानोंं ने ड्रॉ पर सहमति जता दी। दूसरी पारी में सौराष्ट्र के लिए अवि बरोट ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। बंगाल के लिए शहबाज अहमद ने दो विकेट लिए।

Celebrations begin in the Saurashtra camp as they take the first-innings lead in the @paytm #RanjiTrophy 2019-20 #Final.

Scorecard https://t.co/LPb46JOjje#SAUvBEN @saucricket pic.twitter.com/rVtruZGSud

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 13, 2020