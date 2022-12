Ranji Trophy: तमिलनाडु की नजरें दिल्ली के खिलाफ जीत पर; उधर, खराब रोशनी और ऋषि धवन ने किया उत्तराखंड को परेशान

Ranji Trophy Match Highlights: रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी के मैच के तीसरे दिन कर्नाटक की टीम गोवा के खिलाफ विशाल बढ़त लेने के करीब पहुंच गई। वहीं, ग्रुप डी में गुजरात ने चंडीगढ़ के खिलाफ पहली पारी में 292 रन की बढ़त हासिल की।

प्रदोष रंजन पॉल के शानदार 124 रन ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी के मैच में दिल्ली के खिलाफ तमिलनाडु को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दिल्ली दूसरी पारी में तमिलनाडु से 96 रन पीछे है। (सोर्स- ट्विटर/@BCCIdomestic)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram