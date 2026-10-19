रणजी ट्रॉफी 2026-27 के प्लेट ग्रुप मैच में मिजोराम के बल्लेबाज चिन्मय सुतार ने इतिहास रच दिया। उन्होंने नागालैंड के खिलाफ 400 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतिहास रच दिया। चिन्मय ने ब्रायन लारा के रिकॉर्ड की बराबरी। वहीं उन्होंने रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ, सुनील गावस्कर, चेतेश्वर पुजारा और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

चिन्मय रणजी ट्रॉफी के इतिहास में भी 400 रनों की पारी खेलने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने पृथ्वी शॉ के नाबाद 379, संजय मांजरेकर के 377 समेत कई धाकड़ खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास में भी 400 रनों की पारी खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बने हैं।

रणजी ट्रॉफी में 78 साल बाद हुआ यह कमाल

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार 1948-49 में 400 रन की पारी खेलने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के बल्लेबाज बीबी निम्बालकर ने बनाया था। उन्होंने कथियावार के खिलाफ नाबाद 443 रन की पारी खेली थी। अब 78 साल बाद किसी और बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में 400 रनों का आंकड़ा एक पारी में छुआ है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी शॉ का 379 रन का स्कोर है जो उन्होंने 2022-23 में असम के खिलाफ बनाया था।

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

स्कोरखिलाड़ीटीमकिसके खिलाफवर्ष
443*बी. बी. निम्बालकरमहाराष्ट्रकाठियावाड़1948/49
400*चिन्मय सुतारमिजोरामनागालैंड2026-27
379पृथ्वी शॉमुंबईअसम2022/23
377संजय मांजरेकरबॉम्बेहैदराबाद1990/91
366एम. वी. श्रीधरहैदराबादआंध्र1993/94
366तन्मय अग्रवालहैदराबादअरुणाचल प्रदेश2023/24
359*विजय मर्चेंटबॉम्बेमहाराष्ट्र1943/44
359*समित गोहेलगुजरातओडिशा2016/17
353वी. वी. एस. लक्ष्मणहैदराबादकर्नाटक1999/00
352चेतेश्वर पुजारासौराष्ट्रकर्नाटक2012/13
351*स्वप्निल गुगलेमहाराष्ट्रदिल्ली2016/17
343पुनीत बिष्टमेघालयसिक्किम2018/19
341सकिबुल गनीबिहारमिजोरम2021/22
340सुनील गावस्करमुंबईबंगाल1981/82
338प्रशांत चोपड़ाहिमाचल प्रदेशपंजाब2017/18

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

खिलाड़ीरनगेंदेंचौकेछक्केटीमविपक्षी टीममैदानमैच की तारीख
ब्रायन लारा501*4276210वार्विकशायरडरहमबर्मिंघम2 जून 1994
हनीफ मोहम्मद499640कराचीबहावलपुरकराची8 जनवरी 1959
डॉन ब्रैडमैन452*465499न्यू साउथ वेल्स (NSW)क्वींसलैंडसिडनी3 जनवरी 1930
बी. बी. निम्बालकर443*491महाराष्ट्रकाठियावाड़पुणे16 दिसंबर 1948
बिल पोंसफोर्ड437420विक्टोरियाक्वींसलैंडमेलबर्न16 दिसंबर 1927
बिल पोंसफोर्ड429420विक्टोरियातस्मानियामेलबर्न2 फरवरी 1923
आफताब बलोच428250सिंधबलूचिस्तानकराची18 फरवरी 1974
आर्ची मैकलारेन424621लंकाशायरसमरसेटटॉन्टन15 जुलाई 1895
सैम नॉर्थईस्ट410*450453ग्लैमरगनलीसेस्टरशायरलीसेस्टर20 जुलाई 2022
ग्रीम हिक405*4693511वॉर्सेस्टरशायरसमरसेटटॉन्टन5 मई 1988
ब्रायन लारा400*582434वेस्टइंडीजइंग्लैंडसेंट जॉन्स10 अप्रैल 2004
चिन्मय सुतार400*517467मिजोरामनागालैंडदीमापुर19 अक्टूबर 2026

Ranji Trophy: प्रियांश आर्या 199 पर आउट, आयुष बडोनी ने बनाए 217 रन; गुजरात के खिलाफ दिल्ली ने खड़ा किया 648 का स्कोर

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के अपने दूसरे मैच में दिल्ली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 648 रन पर अपनी पारी घोषित की। प्रियांश आर्या ने 199 और कप्तान आयुष बडोनी ने 217 रन की पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर