Ranji Tropy 2022-23, Bengal vs Uttar Pradesh, Haryana vs Himachal Pradesh, Bihar vs Arunachal Pradesh: बंगाल ने कप्तान मनोज तिवारी (Manoj Tiwary), ओपनर कौशिक घोष (Koushik Ghosh) और बैटिंग ऑलराउंडर अनुस्तुप मजूमदार (Anustup Majumdar) के अर्धशतकों के दम पर रणजी ट्रॉफी 2022-23 में एलीट ग्रुप ए के मैच में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में हिमाचल प्रदेश ने हरियाण को एक पारी और 88 रन से मात दी। वहीं, प्लेट ग्रुप अरुणाचल प्रदेश की टीम को बिहार के हाथों एक पारी और 221 रन से हार झेलनी पड़ी।

Ranji Tropy 2022-23, Bengal vs Uttar Pradesh, Elite Group A: पहले दिन से ही भारी था उत्तर प्रदेश का पलड़ा

बंगाल के खिलाफ मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर उत्तर प्रदेश का पलड़ा पहली पारी से ही भारी था। बंगाल को जीत के लिए दूसरी पारी में 256 रन बनाने थे। बंगाल की टीम पहली पारी में 169 रन पर ही ढेर हुई थी। दूसरी पारी में भी उसने 18 के स्कोर पर ही पहला विकेट गंवा दिया था। 61 रन के स्कोर पर बंगाल को दूसरा झटका लगा।

इसके बाद अनुस्तुप मजूमदार ने कौशिक घोष के साथ तीसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी की फिर कप्तान और बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी के साथ चौथे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की। अनुस्तुप मजूमदार 83 रन बनाकर आउट हुए। मनोज तिवारी 60 रन बनाकर नाबाद रहे। कौशिक घोष 69 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे।

संक्षिप्त स्कोर (Ranji Trophy Bengal Vs Uttar Pradesh)

उत्तर प्रदेश पहली पारी: 198/10 (63.5 ओवर)

बंगाल पहली पारी: 169/10 (43.3 ओवर)

उत्तर प्रदेश पहली पारी: 227/10 (65.3 ओवर)

बंगाल दूसरी पारी: 259/4 (74.5 ओवर)