दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी ने रणजी ट्रॉफी में अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए मंगलवार (27 अक्टूबर) को रांची में झारखंड के खिलाफ तीसरे दौर के मैच में लगातार दूसरा दोहरा शतक जड़ा। जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए बडोनी ने एक बार फिर दिल्ली की बल्लेबाजी को संभाला। खेल के दूसरे दिन उन्होंने 28 चौकों और 3 छक्कों की मदद से सिर्फ 216 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया।

26 वर्षीय बडोनी उन चुनिंदा भारतीयों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने लगातार फर्स्ट क्लास पारियों में दोहरे शतक जड़े हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के पालम स्थित एयर फोर्स ग्राउंड पर बडोनी ने गुजरात के खिलाफ 217 रन बनाए, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। बडोनी अब गौतम गंभीर और विराट कोहली जैसे दिल्ली के दिग्गज खिलाड़ियों की उस खास सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने लगातार दो पारियों में दोहरे शतक लगाए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में किसी भी अन्य बल्लेबाज ने दो से ज्यादा बार ऐसा कारनामा नहीं किया है।

21वें भारतीय बने बडोनी

कुल मिलाकर बडोनी इस फॉर्मेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले 21वें भारतीय हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में सबसे पहले केएस रणजीतसिंहजी का नाम आता है, जिनके नाम पर ही प्रतिष्ठित ‘रणजी ट्रॉफी’ का नाम रखा गया है। रणजीतसिंहजी इकलौते ऐसे भारतीय हैं, जिन्होंने यह कारनामा दो बार किया है। उन्होंने 1900 और 1901 में लगातार दो बार दोहरा शतक (डबल सेंचुरी) लगाया था।

कप्तान बनते ही शतक लगाया था

दो साल पहले जब सीज़न के बीच में हुए बड़े बदलावों के चलते बडोनी को दिल्ली टीम की कमान सौंपी गई, तो उन्होंने कोटला में अपने कप्तानी डेब्यू पर ही पहला रणजी दोहरा शतक जड़कर शानदार जवाब दिया। चौथे दिन के आखिरी घंटों में 198 रन पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक छक्का लगाकर झारखंड के खिलाफ पहली पारी में निर्णायक बढ़त पक्की कर दी और विपक्षी टीम से हाथ मिलाया।

बडोनी का शानदार प्रदर्शन

बडोनी ने दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन के लिए भी दोहरा शतक लगाया है। यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का चौथा और इस सीजन का दूसरा दोहरा शतक है। सीजन के पहले मैच में, जहां दिल्ली को बंगाल के हाथों 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, वहां बडोनी ने दूसरी पारी में 85 रन बनाए और 5 विकेट भी लिए। वह उस मैच में दिल्ली के लिए एकमात्र उम्मीद की किरण साबित हुए।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार दो पारियों में दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी

केएस रणजीतसिंहजी – 1900 और 1901

पटौदी के नवाब – 1933

विजय मर्चेंट – 1941/42 और 1944/45

रूसी मोदी – 1944/45

दिलीप वेंगसरकर – 1979/80

अरुण लाल – 1986/87

डब्ल्यूवी रमन – 1988/89

सुरेंद्र भावे – 1991/92

विनोद कांबली – 1992/93

पंकज धर्माणी – 1999/00

गौतम गंभीर – 2001/02

वेंगोपाला राव – 2003-04

संग्राम सिंह – 2008/09

पारस डोगरा – 2015-16

विराट कोहली – 2017-18

मिलिंद कुमार – 2018-19

सरफराज खान – 2019-20

एन जगदीसन – 2023-24

अग्नि चोपड़ा – 2024-25

स्नेहल कौथंकर – 2024-25

आयुष बडोनी – 2026-27

रिंकू सिंह नहीं खोल पाए खाता

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के तीसरे मैच में पुडुचेरी के खिलाफ यूपी की शुरुआत खराब रही। पिछले दोनों मैच के शतकवीर रिंकू सिंह इस मैच की पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। पूरी खबर पढ़ें।