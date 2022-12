Ranji Trophy: BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गंवाने की खबरों के बीच अंजिक्य रहाणे ने जड़ा शतक, रेड बॉल में भी SKY का जलवा; यशस्वी ने भी ठोकी दावेदारी

Ranji Trophy: अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी खेली। दिन का खेल खत्म होने तक मुंबई ने 3 विकेट के नुकसान पर 457 रन बना लिए ।

Mumbai Batsman: मुंबई के बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी

