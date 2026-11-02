रणजी ट्रॉफी के चौथे दौर के मुकाबलों के पहले दिन सोमवार दो नवंबर 2026 को गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। विदर्भ के हर्ष दुबे ने मध्य प्रदेश के खिलाफ नौ विकेट झटककर सनसनी मचा दी, जबकि कर्नाटक ने गेंदबाजों और सलामी बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से असम के खिलाफ मजबूत बढ़त हासिल की। दिल्ली के युवा स्पिनर अमन चौधरी ने चार विकेट लेकर प्रभावित किया।

वहीं मुंबई की टीम रेलवे के खिलाफ छह विकेट गंवाकर मुश्किल में नजर आई। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने बंगाल के लिए दो विकेट चटकाए, जबकि हिमाचल प्रदेश ने राजस्थान को पहली पारी में महज 78 रन पर समेट दिया।

हर्ष दुबे ने झटके नौ विकेट

नागपुर में विदर्भ के बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने 53 रन देकर नौ विकेट चटकाए, जिससे मेजबान टीम ने मध्य प्रदेश की पहली पारी 209 रन पर समेट दी। मध्य प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उसकी पूरी टीम 66.1 ओवर में पवेलियन लौट गई।

मध्य प्रदेश की ओर से अथर्व महाजन ने सर्वाधिक 85 रन बनाए। उन्होंने 123 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाए। सारांश जैन ने 41 गेंद में 34 रन का योगदान दिया, जबकि आवेश खान 13 रन बनाकर नाबाद रहे। विदर्भ के लिए दुबे ने 23.1 ओवर में नौ विकेट लिए, जबकि नचिकेत भुटे को एक सफलता मिली।

इसके जवाब में विदर्भ की टीम भी मध्य प्रदेश के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई। दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 23 ओवर में चार विकेट पर 56 रन बनाए थे और वह पहली पारी के आधार पर 153 रन पीछे थी। कप्तान अक्षय वाडकर नौ और ध्रुव शौरी 56 गेंद में 21 रन बनाकर खेल रहे थे।

मध्य प्रदेश की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय ने 23 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि आवेश खान को एक सफलता मिली। पहले दिन इस मुकाबले में कुल 14 विकेट गिरे।

कर्नाटक ने असम के खिलाफ बनाई बढ़त

गुवाहाटी में कर्नाटक ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज रोहन पाटिल और मयंक अग्रवाल के अर्धशतकों की मदद से असम के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली। असम की पहली पारी महज 135 रन पर समेटने के बाद कर्नाटक ने दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 180 रन बना लिए थे। इस तरह उसे पहली पारी के आधार पर 45 रन की बढ़त हासिल हो गई।

रोहन पाटिल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 87 गेंद में 89 रन बनाए। उनकी पारी में 13 चौके और एक छक्का शामिल था। वहीं, मयंक अग्रवाल 95 गेंद में 57 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 24.3 ओवर में 129 रन की साझेदारी की।

पिछले मुकाबले में त्रिपुरा के खिलाफ अर्धशतक जड़ने वाले पाटिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। उन्होंने केवल 43 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। अग्रवाल ने संयमित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऑफ स्पिनर अमलंज्योति दास की गेंद पर चौका लगाकर 76 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।

कर्नाटक ने इसके बाद पाटिल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल श्रीजीत के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए, लेकिन अग्रवाल और केवी अनीश ने दिन के शेष आठ ओवर बिना किसी परेशानी के निकाल दिए। खराब रोशनी के कारण दिन का खेल जल्दी रोकना पड़ा। उस समय अनीश सात रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

इससे पहले कर्नाटक के स्पिन गेंदबाजों रितेश भटकल और शिखर शेट्टी ने पांच-पांच विकेट झटककर असम की पूरी टीम को पवेलियन भेज दिया। ऑफ स्पिनर भटकल ने 35 रन देकर पांच विकेट लिए, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर शेट्टी ने 53 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। असम की ओर से शिवशंकर रॉय ने सर्वाधिक 37 रन बनाए।

दिल्ली के अमन चौधरी ने लिए 4 विकेट

नई दिल्ली में ग्रुप सी के मुकाबले में दिल्ली ने सर्विसेज को पहली पारी में 266 रन पर समेट दिया। दिल्ली के युवा बाएं हाथ के स्पिनर अमन चौधरी ने चार विकेट हासिल किए। वह अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेल रहे हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने तीन और ऑफ स्पिनर ऋतिक शौकीन ने दो विकेट लिए। देव लाकड़ा को एक सफलता मिली।

सर्विसेज की ओर से कप्तान रजत पालीवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद शतक लगाया। 34 वर्षीय पालीवाल ने 196 गेंद में नाबाद 110 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल थे। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका 21वां शतक था।

सर्विसेज की टीम ने 88 ओवर में 266 रन बनाए। पालीवाल ने पूर्व दिल्ली स्पिनर पुलकित नारंग (30) के साथ नौवें विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की। अमन चौधरी ने दिन की आखिरी गेंद पर वीरेंद्र डागर को आउट कर सर्विसेज की पारी समाप्त की।

शमी के दो विकेट से बंगाल की वापसी

कोलकाता में बंगाल की टीम महाराष्ट्र के खिलाफ पहली पारी में 143 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में मोहम्मद शमी ने दो विकेट लेकर बंगाल को मुकाबले में वापसी दिलाई। दिन का खेल समाप्त होने तक महाराष्ट्र ने आठ ओवर में दो विकेट पर 21 रन बनाए थे।

महाराष्ट्र के तेज गेंदबाज प्रदीप धाडे ने 45 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि राजवर्धन हंगरगेकर और तनय सांघवी ने भी तीन-तीन विकेट हासिल किए। बंगाल की टीम एक समय 72 रन पर सात विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। इसके बाद अभिषेक पोरेल ने 54 और प्रदीप्त प्रमाणिक ने 31 रन बनाकर आठवें विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी की और टीम को 143 रन तक पहुंचाया।

मोहम्मद शमी ने महाराष्ट्र को शुरुआती झटके दिए। उन्होंने पृथ्वी शॉ को बोल्ड करने के साथ दो विकेट हासिल किए। खराब रोशनी के कारण दिन के अंतिम सत्र का खेल नहीं हो सका।

अन्य मुकाबलों का हाल

ग्रुप ए के अन्य मुकाबलों में कानपुर में बड़ौदा ने ध्रुव पटेल के 124 रन की शतकीय पारी की मदद से उत्तर प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में छह विकेट पर 269 रन बनाए। उत्तर प्रदेश की ओर से करण शर्मा ने 39 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

पणजी में गोवा ने स्नेहल कोथांकर के 116 रन और अभिनव तेजराणा के 73 रन की मदद से बिहार के खिलाफ छह विकेट पर 288 रन बनाए। श्रीनगर में पुडुचेरी ने नेयन श्याम कंगायन (70) और मोहित काले (73) के अर्धशतकों की बदौलत जम्मू-कश्मीर के खिलाफ छह विकेट पर 261 रन बनाए। अनिकेत शर्मा ने भी 45 रन का योगदान दिया। जम्मू-कश्मीर के लिए सुनील कुमार ने तीन विकेट लिए।

ग्रुप बी के अन्य मुकाबलों में अगरतला में त्रिपुरा ने श्रीदम पॉल के 86 और सेंटू सरकार के 46 रन की मदद से सौराष्ट्र के खिलाफ पहले दिन सात विकेट पर 219 रन बनाए। सौराष्ट्र के लिए पार्थ भूत ने तीन विकेट लिए।

मुल्लांपुर में पंजाब ने आंध्र के खिलाफ पांच विकेट पर 276 रन बनाए। पंजाब के लिए सलिल अरोड़ा (नाबाद 111) और सनवीर सिंह (नाबाद 100) ने शतक लगाए। आंध्र के के साई तेजा ने तीन विकेट लिए। सिकंदराबाद में छत्तीसगढ़ ने हैदराबाद के खिलाफ सात विकेट पर 279 रन बनाए। अनूज तिवारी ने 72 और विकल्प तिवारी ने 69 रन बनाए।

ग्रुप सी के अन्य मुकाबलों में अहमदाबाद में गुजरात ने आर्या देसाई के 95 रन की मदद से केरल के खिलाफ पांच विकेट पर 300 रन बनाए। उर्विल पटेल 63 और विशाल जायसवाल 50 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों ने छठे विकेट के लिए 111 रन की अटूट साझेदारी की।

भुवनेश्वर में बारिश के कारण ओडिशा और झारखंड के मुकाबले में खेल रुकने तक झारखंड ने 25 ओवर में तीन विकेट पर 37 रन बनाए थे। ओडिशा के तेज गेंदबाज राजेश मोहंती ने दो विकेट लिए।

रेलवे ने मुंबई के खिलाफ की वापसी

मुंबई में रेलवे ने दिन के अंतिम सत्र में लगातार तीन विकेट लेकर मुंबई के खिलाफ मुकाबले में वापसी की। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई ने 83 ओवर में छह विकेट पर 247 रन बनाए थे।

मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड और सरफराज खान ने चौथे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। लाड ने 125 गेंद में 47 रन बनाए, जबकि सरफराज ने 100 गेंद में 55 रन की पारी खेली। उनकी पारी में सात चौके शामिल थे।

रेलवे के हिमांशु सांगवान ने 32 रन देकर तीन विकेट लिए। आदर्श सिंह ने 60 रन देकर दो विकेट हासिल किए। सांगवान ने लाड को बोल्ड किया, जबकि आदर्श ने सरफराज को विकेट के पीछे कैच कराया। इसके बाद सूर्यांश शेडगे भी मोहम्मद सैफ की गेंद पर आउट हो गए।

इससे पहले अंगकृष रघुवंशी ने 122 गेंद में 78 रन बनाए। उनकी पारी में 11 चौके और दो छक्के शामिल थे। दिव्यांश सक्सेना ने 96 गेंद में 39 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 109 रन जोड़े। दिन का खेल समाप्त होने पर आकाश आनंद 16 और शम्स मुलानी दो रन बनाकर नाबाद थे।

तमिलनाडु मजबूत स्थिति में

चंडीगढ़ में तमिलनाडु ने प्रदोष पॉल के नाबाद 138 रन की मदद से पहली पारी में चार विकेट पर 320 रन बना लिए। पॉल ने 215 गेंद की पारी में 12 चौके लगाए। एन जगदीशन ने 52 और बाबा इंद्रजीत ने 51 रन बनाए। प्रदोष पॉल और जगदीशन ने टीम को मजबूती दी।

उत्तराखंड ने हरियाणा को रोका

देहरादून में उत्तराखंड ने हरियाणा को पहली पारी में 153 रन पर समेटने के बाद दिन का खेल समाप्त होने तक बिना विकेट खोए 59 रन बना लिए थे। हरियाणा की ओर से कनिष्क चौहान ने सर्वाधिक 24 रन बनाए। उत्तराखंड के लिए मयंक मिश्रा ने 57 रन देकर छह विकेट हासिल किए, जबकि देवेंद्र बोरा ने दो विकेट लिए। उत्तराखंड की टीम पहली पारी के आधार पर 94 रन पीछे थी। आरव महाजन 33 और डेगा निशचल 25 रन बनाकर नाबाद थे।

हिमाचल ने राजस्थान को 78 रन पर समेटा

धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले के पहले दिन कुल 20 विकेट गिरे। राजस्थान की टीम पहली पारी में महज 78 रन पर सिमट गई। हिमाचल प्रदेश के अभिषेक कुमार ने 14 रन देकर पांच विकेट लिए, जबकि जितेंद्र राणा ने 22 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में हिमाचल प्रदेश की टीम भी 153 रन पर आउट हो गई और उसे पहली पारी के आधार पर 75 रन की बढ़त मिली। हिमाचल के लिए अंकुश बैंस ने 56 और पुखराज मान ने 42 रन बनाए। राजस्थान के साहिल धीवान ने 50 रन देकर पांच विकेट लिए। दिन का खेल समाप्त होने तक राजस्थान ने दूसरी पारी में एक ओवर में बिना विकेट खोए आठ रन बना लिए थे और वह हिमाचल से 67 रन पीछे थी।

Ranji Trophy: ईडन गार्डन में 45 ओवर में ही गिरे 12 विकेट, बंगाल ऑल आउट, महाराष्ट्र के भी 2 विकेट डाउन

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के चौथे राउंड में महाराष्ट्र ने बंगाल को 36.5 ओवर में 143 रन पर ऑल आउट कर दिया। खराब रोशनी से खेल रुकने तक महाराष्ट्र के 8 ओवर में 21 रन पर 2 विकेट गिर गए। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



