रणजी ट्रॉफी 2026 के पहले राउंड के पहले दिन रविवार (11 अक्टूबर) को भारतीय ओपनर्स के लिए खराब रहा। यशस्वी जायसवाल बगैर खाता खोले और केएल राहुल सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के ग्रुप डी में मुंबई का मुकाबला चंडीगढ़ और ग्रुप बी में कर्नाटक का मुकाबला आंध्र से हो रहा है।

यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों का सामना किया और बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। उन्हें जगजीत सिंह ने शिवम भांबरी के हाथों कैच कराया। तब मुंबई स्कोर 3 ओवर में 1 रन पर 1 विकेट था। वानखेड़े में चंडीगढ़ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

कर्नाटक की हालत खराब

दूसरी ओर कर्नाटक ने आंध्र के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कर्नाटक की हालत खराब है। उसने 8 ओवर के अंदर 22 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। मयंक अग्रवाल 4 और अगली गेंद पर अनीश केवी आउट हो गए। दोनों को कवुरी सैतेजा ने पवेलियन भेजा।

कर्नाटक के तीनों विकेट 9 रन पर गिरे

राहुल 11 गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हुए। कर्नाटक के तीनों विकेट 9 रन पर गिरे। करुण नायर 8 रन बनाकर आउट हुए। कर्नाटक का स्कोर 22 रन था। राहुल और करुण को केवी शशिकांत ने पवेलियन भेजा। स्मरण रविचंद्रन 18 और कृष्णन श्रीजीत 3 रन बनाकर क्रीज पर हैं। कर्नाटक ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 38 रन बना लिए हैं।

चंडीगढ़ की प्लेइंग इलेवन

मनन वोहरा (कप्तान), अर्सलान खान, अक्षित राणा (विकेटकीपर), अर्जुन आजाद, शिवम भांबरी, राज बावा, दीपेंद्र कुश, जगजीत सिंह, विशु कश्यप, निशुंक बिड़ला, रोहित ढांडा।

मुंबई की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जयसवाल, आयुष म्हात्रे, सिद्धेश लाड (कप्तान), सरफराज खान, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, आकाश आनंद (विकेटकीपर), मुशीर खान, मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डीसूजा।

कर्नाटक की प्लेइंग इलेवन

मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, रितेश भटकल, करुण नायर, स्मरण रविचंद्रन (कप्तान), अनीश केवी, कृष्णन श्रीजीत (विकेटकीपर), माधव बजाज, शिखर शेट्टी, अभिलाष शेट्टी, मनवंत कुमार एल।

आंध्र की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक रेड्डी, रिकी भुई (कप्तान), रेवंत रेड्डी (विकेटकीपर), शेख रशीद, मैरामरेड्डी हेमंथ रेड्डी, सीराम वेंकट राहुल, केवी शशिकांत, सौरभ कुमार, त्रिपुराना विजय, ललित मोहन, कवुरी सैतेजा।

भारत से वनडे के लिए न्यूजीलैंड ने चुनी 2 टीमें

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान हो गया है। पांच वनडे मैचों के लिए अलग-अलग टीमें चुनी गई हैं क्योंकि कुछ खिलाड़ी तीसरे वनडे के बाद वेलिंगटन चले जाएंगे ताकि आने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकें। पूरी खबर पढ़ें।