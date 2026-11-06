रणजी ट्रॉफी 2026-27 के चार राउंड के मुकाबले समाप्त हो गए हैं। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट का पहला फेज भी पूरा हो चुका है। दूसरा फेज जनवरी 2027 में होगा। अब भारत का घरेलू क्रिकेट सफेद बॉल के क्रिकेट की ओर रुख करेगा। इससे पहले एक नजर डालते हैं रणजी ट्रॉफी 2026-27 के उभरते हुए सितारों पर।

इनमें मुंबई के मुशीर खान, पंजाब के सलिल अरोड़ा और उत्तर प्रदेश के कार्तिक यादव, कर्नाटक के मनवंत कुमार और मिजोरम के चिन्मय सुतार जैसे नाम शामिल हैं। एक नजर डालते हैं इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर:

सलिल अरोड़ा (पंजाब)

पंजाब के 23 वर्षीय विकेटकीपर सलिल अरोड़ा का यह केवल दूसरा पूरा सीजन है, लेकिन उन्होंने अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को ढालने की अपनी खूबी से काफी तारीफ बटोरी है। 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके 28 छक्के (टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा थे) की बदौलत उन्हें पहली बार आईपीएल में खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने इस साल की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 14 मैच खेले। अब रेड-बॉल क्रिकेट (लंबी फॉर्मेट वाली क्रिकेट) में उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे विरोधी टीम को थका देने और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने में माहिर हैं। चार मैचों में अरोड़ा ने छह पारियों में 104.40 के औसत से चार शतक लगाए हैं। रणजी एलीट डिवीजन में बल्लेबाजों के बीच उनके 522 रन दिल्ली के आयुष बडोनी (559 रन) के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

मुशीर खान (मुंबई)

मुंबई के नए नंबर 3 बल्लेबाज ने इस सीजन की शानदार शुरुआत की है। टीम की अब तक की चारों जीतों में उनका अहम योगदान रहा है। मुशीर खान ने चंडीगढ़ और हिमाचल के खिलाफ जीत में अर्धशतक लगाकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद, उन्होंने अपनी लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाजी से भी बड़ा योगदान दिया। वह पार्ट-टाइम गेंदबाज से विकेट-टेकर बन गए हैं, जिन्हें मैच के अलग-अलग चरणों में गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। ब्रेबोर्न स्टेडियम में चौथे राउंड के दौरान रेलवे के खिलाफ मैच में जब रोशनी कम हो रही थी तब उन्होंने 3 विकेट चटकाकर मुंबई को एक रोमांचक जीत दिलाने में मदद की। वहीं हरियाणा के खिलाफ उन्होंने 109 रन बनाए और 6 विकेट लिए, जिससे टीम को बोनस पॉइंट के साथ जीत हासिल करने में मदद मिली।

चिन्मय सुतार (मिजोरम)

मुंबई से बाहर किए गए मिजोरम के लिए रन मशीन चिन्मय सुतार ने पांच पारियों में 834 रन बनाए हैं। इसमें रणजी ट्रॉफी में लगभग 80 सालों में पहली बार लगाया गया 400 रन भी शामिल है। 2022-23 में मुंबई के लिए अपना ‘लिस्ट ए’ डेब्यू करने वाले सुतार को उम्मीद थी कि उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट (प्रथम श्रेणी क्रिकेट) में भी मौका मिलेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने टीम बदलने का फैसला किया और 29 साल की उम्र में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने रणजी डेब्यू पर वे 99 रन पर आउट हो गए थे। वह 100 रन पूरे करने की कोशिश में वे रन आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी अगली तीन पारियों में नाबाद 400, 125 और 175 रन बनाए हैं।

कार्तिक यादव (उत्तर प्रदेश)

कानपुर के यूथ हॉस्टल सिस्टम से निकले उत्तर प्रदेश के कार्तिक यादव बाएं हाथ के स्पिनर हैं। वह गेंद की फ्लाइट और अपनी चतुराई से विकेट झटकने में माहिर हैं। यह एक ऐसी खूबी है, जो आज के भारतीय क्रिकेट में काफी कम देखने को मिलती है। कार्तिक अभी सिर्फ 20 साल के हैं और सात मैचों में चार बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट ले चुके हैं, जिनमें से तीन कारनामे इसी सीजन में हुए हैं। हाल ही में चौथे राउंड में बड़ौदा के खिलाफ उन्होंने ग्रीन पार्क की सपाट पिच पर पांच विकेट लिए थे। कार्तिक फिलहाल 27 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं और विदर्भ के हर्ष दुबे से सिर्फ एक विकेट पीछे हैं।

मनवंत कुमार (कर्नाटक)

22 वर्षीय सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर मनवंत कुमार ने कर्नाटक के लिए 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अब तक दो शतक लगाए हैं। त्रिपुरा के खिलाफ मिली जीत में उन्होंने कुल 5 विकेट भी लिए। उन्होंने अलूर में खेले गए मैचों के दूसरे दौर में सौराष्ट्र के खिलाफ अपना पहला शतक लगाकर सबको प्रभावित किया। उस समय कर्नाटक का स्कोर 7 विकेट पर 187 रन था। टीम के कुल स्कोर में जुड़े अगले 114 रनों में से 100 रन मनवंत ने बनाए। इससे पता चलता है कि उनमें निचले क्रम के बल्लेबाजों को साथ लेकर चलने और साथ ही तेजी से रन बनाने की बेहतरीन क्षमता है। गुवाहाटी में असम के खिलाफ उनका दूसरा शतक कर्नाटक को अपनी बढ़त बढ़ाने और बोनस-पॉइंट के साथ जीत हासिल करने में मददगार साबित हुआ, जो उन्होंने अंततः हासिल भी कर ली।

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