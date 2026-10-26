रणजी ट्रॉफी 2026-27 के तीसरे राउंड में सोमवार (26 अक्टूबर) को बड़ौदा के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा के नाम बड़ी उपलब्धि हो गई। 41 साल का यह खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी का अपना 150वां मैच खेलने उतरा। वह इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले दुनिया के मात्र दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले मुंबई के दिग्गज क्रिकेट वसीम जाफर यह उपलब्धि हासिल कर सके हैं।

2000 के दशक के मध्य से लेकर 2016 तक, पारस डोगरा भारतीय घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे, लेकिन उनके ज्यादातर रन लाइमलाइट से दूर, रणजी ट्रॉफी के निचले स्तर पर आए। डोगरा का सबसे बेहतरीन सीजन 2012-13 का रहा, जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए आठ मैचों में पांच शतक लगाए। इनमें से तीन शतक तो लगातार पारियों में आए थे।

इंडिया ए के लिए खेले डोगरा

डोगरा को उस सीजन में शानदार प्रदर्शन के कारण 2013 में वेस्टइंडीज ए टीम के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट सीरीज में इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। हालांकि, डोगरा को केवल एक मैच खेलने का मौका मिला और वे सिर्फ एक बार ही बल्लेबाजी कर पाए, जिसमें उन्होंने 7 रन बनाए। निकिता मिलर की गेंद पर वे बोल्ड हो गए।

जम्मू-कश्मीर को बनाया चैंपियन

डोगरा ने 2015-16 सीजन में त्रिपुरा और सर्विसेज के खिलाफ लगातार पारियों में अपने करियर का छठा और सातवां दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 78.11 के औसत से कुल 703 रन बनाकर सीजन का समापन किया। हिमाचल का साथ छूटने के बाद डोगरा ने पुडुचेरी और फिर जम्मू-कश्मीर का रुख किया। उनकी कप्तानी में जम्मू-कश्मीर ने 2025-26 के सीजन में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता।

बड़ौदा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया

बड़ौदा ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह मैच बड़ौदा के रिलायंस स्टेडियम में खेल जा रहा है। नीचे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर की प्लेइंग इलेवन

शुभम खजूरिया, कमरान इकबाल, पारस डोगरा (कप्तान), अब्दुल समद, रिधम शर्मा (विकेटकीपर), कवलप्रीत सिंह, साहिल लोत्रा, वंशज शर्मा, उमर नजीर मीर, सुनील कुमार, रोहित शर्मा।

बड़ौदा की प्लेइंग इलेवन

शिवालिक शर्मा, प्रियांशु मोलिया, शाश्वत रावत, महेश पिठिया, दीपक हुडा, मितेश पटेल (विकेटकीपर), अतीत शेठ (कप्तान), राज लिम्बानी, रसिख सलाम डार, ध्रुव पटेल, भार्गव भट्ट।

यश राठौड़ ने दूसरी पारी में जड़ा बेहतरीन अर्धशतक

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले टेस्ट में यश राठौड़ ने प्रभावित किया है। 26 साल के इस बल्लेबाज ने दूसरी पारी में 72 गेंद पर 8 चौके की मदद से 66 रन बनाए। पहली पारी में उन्होंने 49 गेंद पर नाबाद 44 रन बनाए थे। पूरी खबर पढ़ें।