रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड में दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरा शतक जड़ दिया। गुजरात के खिलाफ मैच के दूसरे दिन पालम में बडोनी की पारी से दिल्ली ने 500 का स्कोर पार लिया। इसस पहले ओपनर प्रियांश आर्या दोहरा शतक से चूक गए थे। वह 199 रन पर आउट हो गए थे।

बडोनी ने रणजी ट्रॉफी में अपना दूसरा दोहरा शतक 233 गेंद पर 20 चौके और 2 छक्कों की मदद से जड़ा। गुजरात की हालत खराब दिखाई दे रही है। दूसरे दिन पहले सत्र में दिल्ली का पलड़ा भारी रहा। उसका एक भी विकेट नहीं गिरा और 146 रन बने। लंच तक दिल्ली ने 4 विकेट पर 527 रन बन लिए हैं।

बडोनी-सुमित माथुर के बीच 151 रनों की साझेदारी

बडोनी को सुमित माथुर से अच्छा साथ मिला है। वह 49 रन बनाकर क्रीज पर हैं। 151 रनों की साझेदारी हो गई है। प्रियांश आर्या ने 220 गेंद पर 24 चौके और 6 छक्कों की मदद से 199 रन बनाए। सनत सांगवान 8, यश ढुल 10 और आयुष दोसेजा 29 रन बनाकर आउट हुए। गुजरात के लिए हर्षल पटेल ने 2 और मनन हिंगराजा ने 1 विकेट लिए हैं। बता दें कि दिल्ली को राउंड-1 में बंगाल से हार का सामना करना पड़ा था।

रिंकू सिंह ने लगातार दूसरे मैच में लगाया शतक

रिंकू सिंह का बल्ला रणजी ट्रॉफी 2026-27 में जमकर चल रहा है और उन्होंने बिहार के बाद गोवा के खिलाफ भी यूपी के लिए शतक लगाया। रिंकू सिंह का ये इस सीजन में लगातार दूसरा शतक रहा। इससे पहले उन्होंने रणजी के इस सीजन के पहले मैच में भी बिहार के खिलाफ शतक लगाया था और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। रिंकू की शतकीय पारी के दम पर गोवा के खिलाफ यूपी ने पहली पारी में 202 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।