बंगाल के सुदीप घरामी ने धैर्य की मिसाल पेश करते हुए क्वार्टर फाइनल की लय बरकरार रखी और लगातार दूसरा शतक जड़कर बंगाल को रविवार को कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे सेमीफाइनल के पहले दिन जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पांच विकेट पर 249 रन तक पहुंचाया। दिन की अंतिम गेंद पर शाहबाज अहमद (90 गेंदों पर 42 रन) का आउट होना जम्मू-कश्मीर के लिए राहत भरा रहा।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सुनील कुमार की अंदर आती गेंद पर शाहबाज अहमद बोल्ड हो गए। अब दूसरे दिन की शुरुआत में 80वें ओवर की आखिरी गेंद के बाद नई गेंद उपलब्ध होगी तब जम्मू-कश्मीर के पास दबाव बनाने का मौका रहेगा।

रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में आंध्र के खिलाफ 15 घंटे से अधिक बल्लेबाजी कर 299 रन की मैच जिताऊ पारी खेलने वाले सुदीप घरामी ने उसी आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की। सुदीप घरामी ने 227 गेंदों पर नाबाद 136 रन की पारी के दौरान अपने कौशल का लोहा मनवाया। अनुभवी बल्लेबाज सुदीप चटर्जी के दूसरे ओवर में बिना खाता खोले आउट होने के बाद सुदीप घरामी क्रीज पर आए।

6 घंटे में ठोके 19 चौके, 1 छक्का

इसके बाद करीब छह घंटे की बल्लेबाजी में उन्होंने 19 चौके और एक छक्का लगाया। सुदीप घरामी ने कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (49) के साथ दूसरे विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी की। अभिमन्यु ईश्वरन अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन आकिब नबी की स्विंग होती गेंद ने उनका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। अनुष्तुप मजूमदार (14) बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सुदीप घरामी के साथ 66 रन की साझेदारी की।

गेंदबाजों को नहीं मिली पिच से मदद

पिच से गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही थी और सुदीप घरामी ने पांचवें विकेट के लिए शाहबाज के साथ 94 रन की साझेदारी कर जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा की चिंताएं बढ़ा दीं थी। बड़े मुकाबलों (पहले क्वार्टर फाइनल और अब सेमीफाइनल) में रन बनाना सुदीप घरामी को भारत ‘ए’ की लाल गेंद टीम के लिए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजर में जरूर लाएगा।

सुदीप घरामी ने पूरा संयम दिखाया और रन बनाने के लिए ढीली गेंदों का इंतजार किया। उन्होंने अपनी पारी का इकलौता छक्का सुनील के खिलाफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा। राष्ट्रीय चयनकर्ता किसी खिलाड़ी को आगे बढ़ाने से पहले ‘एक्स फैक्टर’ की तलाश करते हैं। आकिब नबी के खिलाफ सुदीप घरामी के दोनों ओर खेले गए आत्मविश्वास भरे शॉट्स खास तौर पर आकर्षक रहे।

IPL के गेंदबाज के खिलाफ भी खुलकर बनाए रन

आईपीएल में खेलने वाले तेज गेंदबाज युधवीर सिंह के खिलाफ भी उन्होंने खुलकर रन बनाए। उनके 19 चौकों में से 11 इन्हीं दो गेंदबाजों के खिलाफ आए। सुदीप घरामी ने बाएं हाथ के स्पिनर आबिद मुश्ताक के खिलाफ कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने इस गेंदबाज के खिलाफ डीप मिडविकेट की ओर शॉट खेल बंगाल के लिए 39 मैचों में अपना 8वां शतक पूरा किया।

रणजी ट्रॉफी में अब तक बनाए 787 रन

बंगाल के पूर्व अंडर-23 कप्तान के लिए 2025-26 का रणजी ट्रॉफी सत्र शानदार साबित हो रहा है। सुदीप घरामी इस सत्र में 787 रन के साथ सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। दिल्ली के आयुष दोसजा (949 रन), सनत सांगवान (828 रन) और गोवा के अभिनव तेजराना (787 रन) उनसे आगे हैं। सुदीप घरामी की नजर अब बंगाल को ऐसी स्थिति में पहुंचाने पर होगी, जहां उन्हें एक और मैच खेलने का मौका मिले और वह सत्र के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकें।

