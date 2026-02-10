रणजी ट्रॉफी 2024-25 का क्वार्टर फाइनल राउंड समाप्त हो गया है। पहले क्वार्टर फाइनल में उत्तराखंड ने झारखंड को हराया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में बंगाल ने आंध्र को हराया। चौथे क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक ने मुंबई के हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दोनों सेमीफाइनल 15 फरवरी को खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल लखनऊ में होगा। दूसरा सेमीफाइनल कल्याणी में होगा।

रणजी ट्रॉफी 2024-25 का पहला सेमीफाइनल उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच होगा। उत्तराखंड ने झारखंड को पारी और 6 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। झारखंड ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर पहली पारी में 235 रन बनाए। इसके जवाब में उत्तराखंड ने 371 रन बनाए और 136 रनों की बढ़त हासिल की।

कर्नाटक ने मुंबई को 4 विकेट से हराया

झारखंड की टीम दूसरी पारी में 120 रन पर आउट हो गई। कर्नाटक ने मुंबई को 4 विकेट से हराया। मुंबई टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.1 ओवर में 120 रन पर आउट हो गई। कर्नाटक पहली पारी में 173 रन पर आउट हो गई। मुंबई ने दूसरी पारी में 377 रन बनाए। कर्नाटक ने 6 विकेट पर 325 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

बंगाल ने आंध्र को पारी और 90 रन से हराया

रणजी ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल जम्मू-कश्मीर बनाम बंगाल होगा। बंगाल ने आंध्र को पारी और 90 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहली बल्लेबाजी करते हुए आंध्र ने सभी विकेट खोकर 295 रन बनाए। इसके जवाब में बंगाल ने पहली पारी में 629 रन बनाए और 334 रन की बढ़त हासिल की। आंध्र दूसरी पारी में 244 रनों पर आउट हो गई।

जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को 56 रनों के हराया

दूसरे क्वार्टर फाइनल में जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को 56 रनों के हराया। जम्मू-कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए। मध्य प्रदेश पहली पारी में 152 रन पर आउट हुई। जम्मू कश्मीर को 42 रनों की बढ़त मिली और उसने दूसरी पारी में 248 रन बनाए। 290 रनों के लक्ष्य के जवाब में मध्य प्रदेश की टीम 234 रनों पर आउट हो गई।

सेमीफाइनल 1: 15 से 18 फरवरी- उत्तराखंड बनाम कर्नाटक, लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम।

सेमीफाइनल 2: 15 से 18 फरवरी- जम्मू-कश्मीर बनाम बंगाल, कल्याणी का बंगाल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड।

