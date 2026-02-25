रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में हुबली में बुधवार (25 फरवरी) को कर्नाटक के खिलफ जम्मू-कश्मीर ने दबदबा बना लिया। जम्मू-कश्मीर के 6 खिलाड़ियों ने 50 से ज्यादा का स्कोर किया। यावर हसन, पारस डोगरा, अब्दुल समद, कन्हैया वधावन और साहिल लोट्रा ने अर्धशतक जड़ा। शुभम पुंदिर ने शतक जड़ा। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक जम्मू-कश्मीर ने 6 विकेट पर 527 रन बना लिए।

जम्मू-कश्मीर के लिए शुभम पुंदिर ने 247 गेंद 121 रनबनाए। यावर हसन ने 88 रन बनाए। पारस डोगरा और कन्हैया वधावन ने 70-70 रन बनाए। अब्दुल समद ने 61 रन बनाए। साहिल लोट्रा 57 और आबिद मुश्ताक 20 रन बनाकर क्रीज पर हैं। कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए। विद्याधर पाटिल, श्रेयस गोपल और शिखर शेठी ने 1-1 विकेट लिए।

केवी अवनीश से भिड़े पारस डोगरा

21 सीजन के अनुभव रखने वाले पारस डोगरा के बर्ताव ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ बाउंड्री लगाने के बाद सिली पॉइंट पर तैनात केवी अनीश के सिर से सिर लड़ाया। यह साफ नहीं है कि अनीश से डोगरा क्यों भिड़े। कर्नाटक के दिग्गज खिलाड़ी मयंक अग्रवाल को बीच में आकर दोनों के बीच खड़ा होना पड़ा। गुस्से में अग्रवाल को डोगरा के साथ बहस करते देखा गया। ऑन-फील्ड अंपायर रोहन पंडित और उल्हास गांधे ने बीच-बचाव किया। कुछ समय बाद, कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पडिक्कल को भी अंपायरों से बात करते और डोगरा की शिकायत करते देखा गया।

शुभम पुंदिर नहीं जोड़ पाए एक भी रन

कर्नाटक के लिए दिन की शुरुआत अच्छी रही। पहले दिन शतक लगाने वाले शुभम पुंदिर (247 गेंद में 121 रन) जल्दी आउट हो गए। विद्याधर पाटिल (104 रन देकर एक विकेट) की गेंद पर पुंदिर की फ्लिक सीधे अनीश के हाथों में चली गई। इससे 124 रन की साझेदारी खत्म हुई। पुंडीर ने पारी में 12 चौके और दो छक्के जड़े थे। पहले दिन अर्धशतक जड़ने वाले अब्दुल समद (61) प्रसिद्ध की गेंद पर आउट हुए।

डोगरा-वधावन ने मिलकर 32 ओवर में 110 रन की भागीदारी की

जम्मू कश्मीर का स्कोर चार विकेट पर 307 रन था तब अनुभवी बल्लेबाज डोगरा और इस सत्र में टीम की खोज रहे वधावन ने मिलकर 32 ओवर में 110 रन की भागीदारी की। प्रसिद्ध काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने उन पर कुछ अच्छी बाउंड्री लगाई। दोनों संभलकर खेले और भारतीय टेस्ट गेंदबाज को विकेट नहीं दिया, लेकिन जब लेग-स्पिनर श्रेयस गोपाल (एक विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर शिखर शेट्टी (एक विकेट) ने गेंदबाजी शुरू की तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं हुई।

डोगरा ने लोत्रा ​​के साथ 54 रन की भागीदारी की

डोगरा ने 166 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी में आठ चौके लगाए। वधावन ने 109 गेंद खेलकर नौ चौके लगाए। वधावन कुछ देर में शेट्टी की गेंद पर स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच आउट हुए। फिर डोगरा ने लोत्रा ​​के साथ 54 रन की भागीदारी की। तीसरी नयी गेंद लेने के लिए चार ओवर बाकी हैं और कर्नाटक के गेंदबाज जम्मू-कश्मीर को 600 से नीचे ही समेटना चाहेंगे।