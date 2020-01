Ranji Trophy 2019-20: मुंबई के सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी में सोमवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने धर्मशाला (Dharamsala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी राउंड 7, एलीट ग्रुप ए और बी (Ranji Trophy, Round 7, Elite Group A and B) के मैच के पहले दिन 213 गेंद पर 226 रन की नाबाद पारी खेली। वे हिमाचल प्रदेश के खिलाफ इस मैच में अपनी पारी के दौरान अब तक 32 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं।

उन्होंने 22 जनवरी को खत्म हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में नाबाद 301 रन की पारी खेली थी। वे तिहरा शतक लगाने के बाद डबल सेंचुरी लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और तमिलनाडु के ओपनर डब्ल्यूवी रमन (WV Raman) ने यह उपलब्धि हासिल की थी। हालांकि, पांचवें नंबर पर उतरकर ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले सरफराज पहले बल्लेबाज हैं। सरफराज उत्तर प्रदेश के खिलाफ छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे।

इस मैच में हिमाचल प्रदेश ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि, हिमाचल के कप्तान अंकित कलसी के इस फैसले को 22 साल के सरफराज ने गलत साबित कर दिया। सरफराज की शानदार बल्लेबाजी के दम पर मुंबई ने पहले दिन 75 ओवर में 5 विकेट पर 372 रन बनाए। इसमें सरफराज के नाबाद 226 रन शामिल हैं।

पहले दिन का खेल खत्म होने के समय सरफराज के साथ शुभम रंजने 44 रन बनाकर नाबाद थे। सरफराज की यह पारी इसलिए भी काफी अहम है, क्योंकि जब वे क्रीज पर आए थे तब मुंबई 16 रन पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। इसके बाद उन्होंने सिद्धेश लाड के साथ 55 रन की साझेदारी की और फिर आदित्य तारे के साथ 143 रन की साझेदारी कर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया।

सरफराज ने 199 गेंद पर अपना दोहरा शतक पूरा किया। सरफराज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में प्रिटी जिंटा की मालिकाना हक वाली फ्रैंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब के सदस्य हैं। उन्हें 2019 सीजन के लिए हुई नीलामी में प्रिटी जिंटा ने 25 लाख रुपए में खरीदा था। उससे पहले वे विराट कोहली की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) का हिस्सा थे।

DOUBLE HUNDRED: There’s no stopping Sarfaraz Khan

He has now crossed the 200-run mark in two successive innings in this @paytm #RanjiTrophy season.

Follow it live https://t.co/OljC14skZn#HPvMUM pic.twitter.com/g3DqKFytxO

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 27, 2020