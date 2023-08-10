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\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u0916\u0947\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 6 \u092e\u0948\u091a \u092e\u0947\u0902 18 \u0917\u094b\u0932 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0935\u091c\u0942\u0926 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u091f\u0940\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093e\u092a\u0938\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0941\u0908\u0964 \u0930\u093e\u0928\u0940 \u0930\u093e\u092e\u092a\u093e\u0932 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e, \u2018\u092e\u0948\u0902 \u0939\u0949\u0915\u0940 \u0916\u0947\u0932\u0928\u093e \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0930\u0916\u0942\u0902\u0917\u0940, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u092e\u0947\u0930\u093e \u092e\u093e\u0928\u0928\u093e \u0939\u0948 \u0905\u092c \u092d\u0940 \u0916\u093f\u0932\u093e\u0921\u093c\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0947\u0930\u093e \u0915\u0930\u093f\u092f\u0930 \u092c\u091a\u093e \u0939\u0948\u0964\u2019 \u0926\u093f\u0932\u0940\u092a \u091f\u093f\u0930\u094d\u0915\u0940 \u0928\u0947 \u091c\u0924\u093e\u0908 \u0930\u093e\u0928\u0940 \u0930\u093e\u092e\u092a\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u0938\u0939\u093e\u0928\u0941\u092d\u0942\u0924\u093f \u0939\u0949\u0915\u0940 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0926\u093f\u0932\u0940\u092a \u091f\u093f\u0930\u094d\u0915\u0940 \u0928\u0947 \u0930\u093e\u0928\u0940 \u0930\u093e\u092e\u092a\u093e\u0932 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f \u0938\u0939\u093e\u0928\u0941\u092d\u0942\u0924\u093f \u091c\u093e\u0939\u093f\u0930 \u0915\u0940\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u0926\u093f\u0932\u0940\u092a \u091f\u093f\u0930\u094d\u0915\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u092e\u0939\u093e\u0938\u0902\u0918 \u0915\u0947 \u092a\u0926\u093e\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0935\u0947 \u091a\u092f\u0928 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0938\u094d\u0924\u0915\u094d\u0937\u0947\u092a \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0930\u0924\u0947\u0964 \u0926\u093f\u0932\u0940\u092a \u091f\u093f\u0930\u094d\u0915\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e, \u2018\u0939\u092e \u0930\u093e\u0928\u0940 \u0930\u093e\u092e\u092a\u093e\u0932 \u0915\u0947 \u0926\u0941\u0916 \u0915\u094b \u0938\u092e\u091d\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\u2019 \u0926\u093f\u0932\u0940\u092a \u091f\u093f\u0930\u094d\u0915\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e, \u2018\u0939\u092e\u0928\u0947 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u091f\u0940\u092e \u0938\u0947 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0905\u0928\u0941\u092a\u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u093e\u0924 \u0915\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0939\u092e\u0928\u0947 \u091a\u092f\u0928\u0915\u0930\u094d\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0914\u0930 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f \u0915\u094b\u091a \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0932\u093e\u0939 \u092e\u0936\u0935\u093f\u0930\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0939\u092e\u093e\u0930\u0940 \u0930\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u092c\u093e\u0924\u091a\u0940\u0924 \u0939\u0941\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u0939\u092e \u0907\u0928 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0938\u094d\u0924\u0915\u094d\u0937\u0947\u092a \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0939 \u0915\u094b\u091a \u0914\u0930 \u091a\u092f\u0928\u0915\u0930\u094d\u0924\u093e\u0913\u0902 \u092a\u0930 \u0928\u093f\u0930\u094d\u092d\u0930 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\u2019 Also ReadAsian Games: \u090f\u0936\u093f\u092f\u093e\u0908 \u0916\u0947\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091a\u0941\u0928\u0940 \u0917\u0908 \u091f\u0940\u092e \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u0938\u0947 \u092c\u093e\u0939\u0930 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0939\u0948\u0930\u093e\u0928 \u0925\u0947 \u0936\u093f\u0916\u0930 \u0927\u0935\u0928, \u0926\u093f\u0917\u094d\u0917\u091c \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u093e \u091b\u0932\u0915\u093e \u0926\u0930\u094d\u0926 Also ReadWorld Cup: \u0925\u093e\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u091c\u093e\u0915\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0940 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935 \u0915\u092a \u0935\u093f\u091c\u092f, \u092e\u0941\u091d\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u092a\u093e\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0916\u0947\u0932\u0915\u0930 \u092e\u0948\u091a \u091c\u0940\u0924\u0928\u0947 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947; \u092c\u094b\u0932\u0947 \u0930\u094b\u0939\u093f\u0924 \u0936\u0930\u094d\u092e\u093e