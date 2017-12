रमीज राजा ने रोहित शर्मा को बताया रॉल्स रॉयस, जानें क्या बोले पाकिस्तानी फैंस

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में रोहित शर्मा की शानदार बल्‍लेबाजी की पाकिस्‍तान के पूर्व स्‍टार क्रिकेटर रमीज राजा ने कुछ इस अंदाज में तारीफ कर डाली की प्रशंसक भी खुद को टिप्‍पणी करने से नहीं रोक सके। रमीज राजा भारत के स्‍टार बल्‍लेबाज रोहित शर्मा की तुलना लग्‍जरी कार रॉल्‍स रॉयस से कर दी जिसकी पाकिस्‍तानी फैंस ने जमकर तारीफ की। उन्‍होंने दोनों की प्रशंसा की और रमीज राजा के पैनी निगाह की भी सराहना की है। रोहित ने विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोका। इस मैच में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा था।

रमीज राजा ने रोहित शर्मा की शानदार बल्‍लेाजी की तारीफ करते हुए श्रीलंका के खिलाफ उनकी शतकीय पारी को मास्‍टर क्‍लास करार दिया। उनके ट्वीट का जवाब देते हुए असद ताहिर ने लिखा, ‘मुझे अब भी याद है जब आपने आईपीएल के दौरान रोहित शर्मा की प्रतिभा का लोहा माना था। आपकी नजर का जवाब नहीं!’ उस्‍मान खान ने ट्वीट किया, ‘रॉल्‍स रॉयस आपको हमेशा आराम की स्थिति में रखता है जैसा कि आज (शुक्रवार) रोहित ने अपना दिन बनाया। यह साल की सबसे बेहतरीन पारी है।’ रॉनी ने लिखा, ‘रमीज राजा आपका वर्णन भी उतना ही प्रवाह वाला है जितने कि रोहित के शॉट्स।’ फार्रूख ने ट्वीट किया, ‘आक्रामक रोहित शर्मा उस पल के बादशाह थे। वह घरेलू परिस्थितियों में खेल रहे थे, लेकिन ज्‍यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं।’ मालूम हो कि रमीज राजा कई मौकों पर रोहित शर्मा की बल्‍लेबाजी की तारीफ कर चुके हैं।

There’s a Rolls Royce advert which asks you to relax, sit back let innovation set your imagination free & that control is only a fingertip away -think could be a perfect voice over for Rohit Sharma who stately glided into record books with another dazzling batting master class!!

— Ramiz Raja (@iramizraja) December 22, 2017