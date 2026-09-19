भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर रमेश पोवार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की जूनियर चयन समिति के चेयरमैन बन सकते हैं। भारतीय बोर्ड ने जूनियर चयन समिति के लिए आवेदन मांगे हैं। पवार पिछले सीजन गुजरात की सीनियर टीम के कोच थे। हाल ही में उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह दो बार भारतीय महिला टीम के कोच के तौर पर काम कर चुके हैं।

पवार का दूसरा कार्यकाल अचानक खत्म हो गया। उनको वीवीएस लक्ष्मण की अगुआई वाली पुरुष टीम के साथ स्पिन-बॉलिंग कोच के तौर पर काम करने के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भेज दिया गया। मुंबई के इस ऑफ-स्पिनर ने भारत के लिए दो टेस्ट और 31 वनडे खेले हैं। तब से उन्होंने अलग-अलग लेवल पर कोचिंग की भूमिका निभाई है।

जूनियर चयन समिति में पांच खाली

बीसीसीआई ने जूनियर चयन समिति में पांच पोस्ट के लिए आवेदन मांगे थे। हर पोस्ट को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी थीं। यह समिति भारत की जूनियर टीमों के लिए एक मजबूत टैलेंट पूल और बेंच स्ट्रेंथ बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। बीसीसीआई की प्रेस रिलीज के मुताबिक यह समिति घरेलू और इंटरनेशनल मैचों के जरिए खिलाड़ियों को खोजेगी, उनका आकलन करेगी और भारत और विदेश में कोचिंग कैंप, टूर और टूर्नामेंट के लिए टीमों के चुनाव और विकास में मदद करेगी।

युवा क्रिकेटरों के विकास पर देगी ध्यान

यह समिति बीसीसीआई जूनियर टूर्नामेंट और विदेशी जूनियर टूर भी आयोजित करेगी। साथ ही जूनियर कॉम्पिटिशन के कंडक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मामलों को भी देखेगी। इसका काम युवा क्रिकेटरों में मजबूत नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा, जिसमें सीनियर और पुराने खिलाड़ियों के साथ बातचीत करके ड्रग्स, बेटिंग और मैच-फिक्सिंग जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है।

अजीत अगरकर नहीं चाहते विस्तार

अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। इससे पहले उन्होंने बीसीसीआई को बता दिया है कि वह आगे इस पद पर नहीं बने रहना चाहते। पूरी खबर पढ़ें।