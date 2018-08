Raksha Bandhan 2018: क्रिकेटर गौतम गंभीर अपने ट्वीट्स से अक्सर फैंस का दिल जीत लेते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कीं, जिस पर उन्हें फैंस ने काफी सराहा है। रक्षाबंधन के मौके पर गंभीर ने अबीना अहर और सिमरन शेख नाम की दो ट्रांसजेंडर्स से राखी बंधवाई। गंभीर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, “औरत या मर्द होना ज्यादा मायने नहीं रखता, इंसान होना सबसे ज्यादा मायने रखता है।”

गंभीर अपने एनजीओ के जरिए सामाजिक कार्य करते रहे हैं। इसके अलावा सैनिकों की मदद के लिए भी अक्सर हो आगे आए हैं। सुकमा में हुए एक नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। इस हादसे में शहीदों के बच्चों की पूरी शिक्षा का खर्च उठाने का एलान किया था। बता दें कि गौतम गंभीर पहले भी भारतीय सुरक्षा बलों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। बलिदान और देश के प्रति समर्पण के कारण ही गंभीर सुरक्षा बलों का बेहद सम्मान करते हैं और उन्हें देश के जवानों को सच्चा हीरो मानते हैं।

“It’s not about being a man or a woman. It’s about being a HUMAN.” With proud transgenders Abhina Aher and Simran Shaikh and their Rakhi love on my hand. I’ve accepted them as they are. Will you? #respecttransgenders pic.twitter.com/6gBOqXu6nj

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 25, 2018